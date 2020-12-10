Anne kedinin yavrularını korumak için pitbulla verdiği savaşın sonu kötü bitti!

Ataşehir’in Kayışdağı Mahallesi’nde biri pitbull cinsi olan 2 köpek, kaldırım üstünde yavrularını koruyan kediye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kedi köpeklerin saldırısından ne kadar kurtarılmak istenilse de başarılı olamadı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.