Anne kedinin yavrularını korumak için pitbulla verdiği savaşın sonu kötü bitti!
Ataşehir’in Kayışdağı Mahallesi’nde biri pitbull cinsi olan 2 köpek, kaldırım üstünde yavrularını koruyan kediye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kedi köpeklerin saldırısından ne kadar kurtarılmak istenilse de başarılı olamadı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.
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10 Aralık 2020 Perşembe 10:56
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