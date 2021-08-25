Anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan'dan üzen haber! Delta varyantına yakalandı! "Virüs hızlı davrandı"

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında hayatını birleştiren oyuncu Ayça Erturan geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuş ve kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Ünlü oyuncudan üzen haber geldi. Anne olmaya hazırlanan 38 yaşındaki Erturan, delta varyantına yakalandı.

"İKİNCİ DOZ ZAMANINI BEKLİYORDUM"

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Ayça Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim." şeklinde açıklamada bulundu.

"AŞI SEMPTOMLARI AZALTIYOR"

Aşının önemini vurgulamayı ihmal etmeyen Ayça Erturan, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama semptomları azaltıyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Erturan, hamile olduğu haberini ailesi ve dostlarına, içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusuyla vermişti.

Kırca ile 19 yıldır birlikte olduklarını belirten ünlü oyuncu, "Canım eşim Oğulcan Kırca ile iki kişi başlayan yolculuğumuz yakında bizden bir parça ile devam edecek. Daha anlamlı, muhtemelen bol maceralı günler bizi bekliyor. Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğimiz. Bu özel anı sevdiklerimle de paylaşırken o anları unutulmaz kılmak istedim. Bu şaka çok gerçek oldu." diye konuşmuştu.