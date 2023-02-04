Anne sütünü artıran besinler nelerdir? Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı yazdı!

Özel Pendik Bölge Hastanesi Diyetisyen Uzmanı Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı, yeni doğum yapan annelere rehber niteliğinde bir bilgilendirme yazısı kaleme aldı. Diyetisyen Urgancı, yazısında, süt salınımını etkileyen en önemli faktörlerin başında annenin psikolojik durumu. stres, endişe, gerginlik gibi faktörlerin başı çektiğini dile getirdi.

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Anne sütünü artıran besinler nelerdir? Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı yazdı!

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nin uzman hekimleri her hafta Bölge Gündem Haber okurları için önemli bir bilgilendirme yazısı kaleme alıyor. Bu hafta alanında uzman olan Diyetisyen Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı, "Anne sütünü artıran besinler nelerdir?" konusunu ele aldı. İşte Urgancı'nın yüzbinlerce insana yol haritası olacak o yazısı..

Bebeğinizi kucağınıza aldığınız ilk anda başlayan; 'sütüm yetecek mi?' endişesini kuşkusuz her anne yaşamaktadır. Belirtmeliyiz ki siz bebeğinizi ne kadar mutlu ve rahat emzirirseniz; sütünüz o kadar artacaktır.

Süt salınımı ve yapımını sağlayan hormonlar beyindeki hipofiz bezinden salgılanmaktadır. Emzirme sırasında oluşan tensel temas, göz kontağı prolaktin ve oksitosin hormonlarının seviyesini yükselterek anne sütünün artmasını sağlar. Süt salınımını etkileyen en önemli faktörden biri annenin psikolojik durumu. Stres, endişe, gerginlik hali sütünüzü etkilemektedir. O nedenle bebeğinizi ne kadar stresten uzak; dinlenmiş, uykunuzu iyi almış ve en önemlisi sağlıklı beslenerek emzirirseniz sütünüz o kadar kaliteli ve bol olacaktır.

Bildiğimiz üzere ilk 6 ay bebeğiniz için ek gıda önerilmez. Bebeğinizin bu sürede sadece anne sütü alması süt üretimini ve bebeğinizin sağlığını olumlu etkiler. Süt miktarını artırmak için doğru beslenme ile süt pompası önerilir.

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(Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı)

Diyetisyen Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı Kimdir?Diyetisyen Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı Kimdir?

Su Tüketimine Dikkat... Anne sütünün yaklaşık %90’ı sudur. Dolayısıyla su tüketimi anne sütünün artırmasın da etkilidir. Her gün düzenli bir şekilde 2,5-3 litre su tüketimine özen gösteriniz.

Şimdi gelin anne sütünü artıran 5 besine değinelim...

Rezene Çayı... Rezene çayı, emzirme döneminde gaz problemi için oldukça etkilidir. Annenin gün içerisinde içeceği 1 fincan rezene çayı, prolaktin ve östrojen hormonunu artırarak anneyi psikolojik olarak rahatlatırken sütünü artıracaktır. Bu yolak ile bebek ile annenin gaz problemi baskılanacaktır.

Tahin... Tahin besin değeri yüksek, yağ içerikli bir besindir. Yapılan çalışmalar susam, tahin gibi besinlerin östrojeni artırdığından; sütün kalitesini ve salınımını olumlu yönde etkilediği belirtiyor.

Havuç: Fitoöstrojen bir bitkidir. Bol miktarda beta karoten ve A vitamini içerdiği için anneye enerji sağlar.

Yağlı Tohumlar... Ceviz, badem, susami fındık gibi kuruyemişler magnezyum, çinko ve omega-3 den zengin besinlerdir. Günde belirli miktarlarda tüketeceğiniz kuruyemişler sütünüzü artırırken bebeğinizin beyin gelişimine de olumlu etki sağlayacaktır.

Omega-3: Omega-3 bakımından zengin olan balıklar; özellikle somon balığı süt kalitenizi artırırken; süt üretimini sağlayan hormonların etkileşimini sağlar.

Siyah Kuru Üzüm ve Hurma İkilisi... Demir ve lif kaynağı olan siyah kuru üzüm ile hurma anne sütünü arttırırken; tatlı isteğini de baskılamaktadır. Diyabet veya hipoglisemi tanılı annelerin kuru meyveleri kontrollü tüketmelidir. Ara öğünlerinize ekleyeceğiniz;

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1 fincan rezene çayı + 1 adet hurma + 7-8 adet siyah kuru üzüm + 2 tam ceviz ile kan şekerinizin dengesini korurken; süt salınımı artacaktır. (porsiyonlar örnektir*)

Bira Mayası ve Malt Özü...Yapılan çalışmalar bira mayasının ve maltın anne sütünün artırdığını belirtmekte. Beslenme programınıza hekim kontrolünde ekleyeceğiniz tablet şeklinde ki bira mayası ve malt un ile yapılan ürünleri tercih edebilirsiniz.

En Önemlisi Protein Alımı

-Biliyorsunuz ki bebeğinizin gelişimi için protein ne kadar önemliyse anne sütünün kalitesi için de o kadar önemlidir.

-Her gün mutlaka, kahvaltı da 1 tane yumurta, gün içerisin de ise 1 bardak süt ve 1 kâse yoğurt yemeye özen gösteriniz.

Öncelikle ilk 6 ay çok önemli. Bu dönem de düşük kalorili diyetler veya kilo vermek için farklı diyetler uygun değildir!

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İlk olarak sıvı tüketiminizi artırın. Çünkü sıvı alımı sütünüzü artırırken; doğum kilolarınızı vermeye yardımcı olacaktır. Bunun için öğünlerinize çorba ve şekersiz komposto eklemeye özen gösterin.
Süt oluşumunu desteklemek için rafine şeker, basit karbonhidrat kaynaklarından kaçının. Bunun yerine kuru meyvelerden yararlanın.

Mutlaka demir depolarınız kontrol altında olmalı. Kan değerlerinde ki düzensizlik kilo kaybına engel olabilir
Özellikle kalsiyumdan zengin proteinleri beslenmenize dâhil edin.
Magnezyum kaynaklarından yararlanın.

Ara öğünlerinizde badem, fındık, ceviz gibi besinleri ekleyin.

Ve en önemlisi bebeğinizi sağlıkla ve mutlulukla emzirin. Unutmayın ki siz sağlıklı beslendiğiniz sürece bebeğiniz de sağlıklı olacaktır.

Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı

Anne sütü artırma konusunda Daha Fazla bilgi almak istiyorsanız;

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Önemli Bilgilendirme: Bu sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

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