Anne ve baba adayları birlikte gebelik pilatesi yaptı

Anne ve baba adaylarının "Doğum öncesi hazırlık okulu" Projesi kapsamında birlikte pilates yapması renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte Nefes ve Pilates eğitmeni eski Milli atlet Sema Aydemir de çiftlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Anne ve baba adayları "Doğum öncesi hazırlık okulu" projesi kapsamında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde 8 hafta boyunca eğitim görüyorlar. Eğitimin 6'ncı haftasında Nefes ve Pilates eğitmeni eski Milli Atlet Sema Aydemir'in anne ve baba adaylarına gebelik pilatesi yaptırması renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Burak Özköse, Ebe Aysun Üzüm, Doğum Koçu Göknur Hayta Demirci, Nefes ve Pilates eğitmeni Milli Atlet Sema Aydemir, 24 anne adayı ve eşleri katıldı. Sema Aydemir, doğum sonrası 19'uncu günde olimpiyatlara katılıp Türkiye'yi temsil etme sürecini ve lohusalığın ilk evresindeki anne bebek ilişkisini anlattı. Ardından Aydemir, çiftlere birlikte yapabilecekleri spor egzersizleri ve pilates hareketlerini gösterdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, anne ve bebek ölümlerine önlem olarak sağlıklı olan normal doğumu öneriyor. Etkinlikte uzmanlar da doğum sancısından korktuğu için ya da bebeğine doğum tarihi seçmek istediği için sezaryen doğumu seçen anne adaylarına daha bilinçli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Doğumda nefes egzersizleri, doğum öncesi ve sonrasında anne, bebek, baba hassasiyeti ve bilinçlendirme konuları ise görsel olarak anlatıldı.

"Normal doğumla beraber çok daha yenilenmiş oluyoruz"

Nefes ve Pilates eğitmeni eski Milli Atlet Sema Aydemir, "Spor yapan insanların çok rahat doğum yapabileceğini ve doğumdan sonra olimpiyata gidebileceği gibi şeylere inanmaya başladık. Sporcu olsun veya olmasın, bütün annelerin kafasında yer almasını istediğim için bugün buradayız. Bizim hayvanlardan farklı bir tarafımız yok. Bir hayvan doğum yapıp 5 dakika sonra yürümeye devam ediyor. Normal doğum da böyle bir şey. Doğumdan sonra 5 dakika sonra normal hayatımıza devam edebiliriz ve normal doğumla beraber çok daha yenilenmiş oluyoruz. Bu aşamada hem normal hayatımıza hızlı dönüyoruz hem spora hızlı dönüyoruz. Hem günlük mutfak ve çocuk bakımı gibi çok daha rahat ediyoruz. Doğum da hasar alırım, doğum da bedenim hasar alır ya da psikolojim kötü olur diye düşünüyorlar ama aslında tam tersi. Hem beden olarak hem de zihin olarak çok güçlü olmamız gerekiyor" dedi.

"Eskiye dönmemiz gerektiğine inanıyoruz"

Eğitimde konuşan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Burak Özköse, "Dünyada sezaryen doğumlar oldukça yüksek olmaktadır. Sağlık Bakanlığı desteğiyle beraber bizde hem polikliniğimizi, hastanemizi, hastalarımızı tıbbi nedenler dışında yapılan gereksiz sezaryen ameliyatları konusunda bilgilendiriyoruz. Hastaları normal doğuma teşvik etmeye çalışıyoruz. Hastanemiz bünyesinde 8 haftalık oluştuğumuz doğum öncesi hazırlık okulunda da, temelinde anne ve baba adaylarımıza gebelik sürecinde neler yaşayacaklarını ve hangi problemlerle karşılaşabileceklerini doğum zamanı, doğum şekillerini ve doğum sonrasındaki bakımlarını detaylı şekilde uzman ekibimizle beraber anlatmaya çalışıyoruz. Eskiden anneannelerimiz ve babaannelerimiz gibi normal doğumun herkes tarafından yapılabileceğini ve artık eskiye dönmemiz gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Normal doğum yapmayı daha sağlıklı buluyorum"

Eşiyle beraber eğitime gelen Sevil Uysal, "Herkesin yaptığı gibi normal doğum istiyorum. Normal doğum yapmayı daha sağlıklı buluyorum. Aksi takdirde ciddi bir hastalık çıkarsa sezaryen yapmak zorunda kalırız. Şu anda 22'nci haftamdayım" dedi.

"Annem 5 doğumunu normal yaptı"

Doğum şeklini doktorunun belirleyeceğini ifade eden Pelin Özdemir, "Normal mi sezaryen mi olduğuna doktorum karar verecek. En son olarak sezaryeni düşünüyoruz. Benim annem 5 doğum yaptı hepsini de normal yaptı. Anneannem de aynı şekilde normal doğum gerçekleştirmiş. Çevremde sezaryen doğum yapan çok nadir var. Sezaryen olanlardan da duyduğumuz gibi çok ağrıları oluyor, çok acıları oluyor, sürece daha zor adapte olabiliyorlar. Normal doğum da ise kendi işini kendin yapabiliyorsun. En güzel kısmı bu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca hemen kucağına alıp emzirebiliyorsun" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA