Anne ve babaları kayıp yavru leylekler korumaya alındı

ELAZIĞ'da, anne ve babası kayıp olan, elektrik direğindeki yuvada yaşayan 4 yavru leylek korumaya alındı.

Merkeze bağlı Çağlar köyünde, elektrik direğindeki yuvada, 4 yavru leyleğin anne ve babasının uzun süredir gelmediğini fark eden köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler, yavru leyleklerin bitkin ve halsiz olduğunu gördü, elektrik dağıtım şirketi görevlilerinden yardım istedi. Köye gelen görevliler, sepetli kurtarma aracıyla çıktıkları direkteki yavru leylekleri alıp, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Su verilen yavru leylekler, Elazığ Belediyesi Bakım Evi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

DHA