Anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak

İçişleri Bakanlığının "Bu yolda hep birlikteyiz" sloganı ile başlattığı "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması kapsamında Malatya'da jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendirdi.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri şehrin giriş ve çıkışında uygulama noktalarında vatandaşları yarışma hakkında bilgilendirerek, 100 çocuğa çekilişle bisiklet verileceğini anlattı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkan sürücüleri durduran ekipler, hem bayramlaştı hem de trafik kuralları konusunda da uyarılarda bulundu. Polisler, çocuklara da yarışma kapsamındaki karneleri ile şapka ve kırmızı düdük vererek, trafikte hata yapan sürücü anne ve babalarını uyarmalarını istedi.

31 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" sloganıyla 100 çocuk için bisiklet yarışması düzenlenecek. Trafik karnelerini teslim alan çocuklar ailelerinin seyahatleri süresince karneleri üzerinde bulunan soruları cevaplandırarak karne fotoğraflarını #trafikkarnem hashtag'ini etiketleyerek @trafikEGM twitter adresine göndererek çekilişe katılabilecek.

Kaynak: İHA