Anne ve kızına acı veda Kahramanmaraş'ta piknik için gittikleri mesire alanında dereye düşen kızını kurtarmak isterken ölen anne ve diğer kızı ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kahramanmaraş'ta piknik için gittikleri mesire alanında dereye düşen kızını kurtarmak isterken ölen anne ve diğer kızı ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Onikişubat ilçesi Ayşepınar mesire alanında meydana gelen olayda, suya düşen 15 yaşındaki Elanur Niğdelioğlu'nu kurtarmak isteyen annesi ve ablası boğularak hayatını kaybetmişti. Hatice Niğdelioğlu (35) ile kızı Ayşe Nehir Niğdelioğlu'nun (16) cenazeleri bugün Ravza Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında dün gece ölen annesinin başında "anne anne" feryadı ile yürekleri dağlayan oğlu, anne ve ablasının tabutunun başında metanetini korudu. Kaynak: İHA



