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  3. Anne ve kızını karbonmonoksit gazı ayırdı

Anne ve kızını karbonmonoksit gazı ayırdı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.

Anne ve kızını karbonmonoksit gazı ayırdı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, S.Ö. (77) ve F.Ö. (49), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bir süre anne S.Ö. ve kızı F.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler, S.Ö. ve F.Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede S.Ö. ve F.Ö.'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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