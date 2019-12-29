Anne ve oğlu mantardan zehirlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yediği mantardan zehirlenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksakal Mahallesi'nde yaşayan F.D. ve oğlu H.D. yedikleri mantar nedeniyle rahatsızlık geçirdi. İhbar üzerine eve gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Aksakal Mahallesi'nde mantarın sıklıkla yenildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA