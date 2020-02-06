Anne ve oğlunun cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)
İzmir'in Menemen ilçesinde, evlerinde ölü bulunan Suriyeli 5 aylık hamile Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. cinayeti ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.E., Ş.E. ve O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
İzmir'in Menemen ilçesinde, evlerinde ölü bulunan Suriyeli 5 aylık hamile Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. cinayeti ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.E., Ş.E. ve O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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