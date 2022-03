Anne With an E'den uyarlanan 'Yeşil Vadinin Kızı' dizisi sosyal medyada tepki topladı! "Dalga geçiyorlar bizimle" Anne With An E dizisi 'Yeşil Vadinin Kızı' adıyla Türkiye'de uyarlandı. Başrollerinde Beren Gökyıldız'ın yer aldığı Yeşil Vadinin Kızı dizisinden ilk fragman yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada tepki gördü.

1 14 Netflix'in Lucy Maud Montgomery'nin çocuk romanından uyarlanan Anne With an E dizisi dünya genelinde oldukça sevildi.