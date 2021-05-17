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Cani anneden dehşete düşüren itiraf: Kızımı öldürdüm

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. Bir kadın, polislere gidip kızını öldürdüğünü itiraf etti. Olayda cani anne, eşi ve oğluyla beraber gözaltına alındı.

Cani anneden dehşete düşüren itiraf: Kızımı öldürdüm

Olay, İzmir'in Buca ilçesi Laleli Mahallesi 421 sokakta bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

A.V., isimli kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek “kızımı öldürdüm” diyerek polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli şahsın iddiası üzerine ekipler, kadını gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Zeynep V.’nin boğularak öldüğünü belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, evde bulunan A.V’nin eşi S.V. ve Ö.V.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne A.V.’nin kızını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Zeynep V.’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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