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Anneler Gençlik Kampı’nda buluştu: Etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirildi

Pendik Belediyesi,anneleri Gençlik Kampı’nda buluşturdu. Etkinliğe katılan Başkan Ahmet Cin yaptığı konuşmada “Bizleri bakıp büyüten tüm annelerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

Anneler Gençlik Kampı’nda buluştu: Etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirildi

Pendik Belediyesi Anneler Günü’ne özel etkinlik düzenledi.

130 kişinin katıldığı Anneler Günü Kamp etkinliği Kurna Mahallesi’nde bulunan Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

DOLU DOLU ETKİNLİKLER

Anneler çocuklarıyla birlikte katıldıkları kampta kum voleybolu, basketbol ve koca ayak oynadı. Etkinliğe katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e AK Parti Milletvekilleri Yalçın Akdoğan ve Serkan Bayram, Pendik Kaymakamı Dr.Hülya Kaya ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin eşlik etti. Başkan Ahmet Cin, anneler ile sohbet etti, günlerini kutladı. Etkinlikte sportif aktivitelerin yanı sıra ikramlar, sohbetler ve çocuklar için palyaço gösterileri de yapıldı.

Anneler Gençlik Kampı’nda buluştu: Etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirildiAnneler Gençlik Kampı’nda buluştu: Etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirildiAnneler Gençlik Kampı’nda buluştu: Etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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