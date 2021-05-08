Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararları nedeniyle birçok işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Biricik annelerimize sevgi ve saygımızı gösterdiğimiz Anneler Günü de tam kapanma sürecine denk geldi. Annesine çiçek alarak bu özel günü kutlamak isteyen vatandaşlar Anneler Günü Çiçek Sepeti çalışıyor mu 2022? Anneler Günü'nde çiçekçiler çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Yanıtları sizler için derledik...

ANNELER GÜNÜ ÇİÇEK SEPETİ ÇALIŞIYOR MU 2022?

Çiçek Sepeti'nden yapılan açıklamada konu netleştirilerek, vatandaşın aklındaki soru işaretleri yanıtlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Hem hafta içine hem de hafta sonuna denk gelen bütün özel günlerde Çiçek Sepeti’nden aynı gün teslimatlı çiçek siparişi verebilirsiniz. Aynı gün teslim edilebilme opsiyonu sunulan hediye ve Bonnyfood çeşitlerinde de göndermek istediğiniz ürünler yine sizin belirlediğiniz tarih ve saat aralığı içerisinde teslim edilir. Anneleri ve anne adaylarını mutlu edecek sürprizler hazırlamak isteyenler için binlerce alternatif sunan Çiçek Sepeti, 8 Mayıs Pazar Günü kesintisiz hizmet vererek sizlerin yanında.

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER ÇALIŞIYOR MU?

Ayrıca bu özel günde çiçekçi esnafı da hizmet vermeye devam edecek. Anneler Günü sebebiyle çiçekçi esnafı 8-9 Mayıs 2022 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar ikametlerine en yakın olan çiçekçiye giderek alışverişlerini yapabilecekler. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı, bir genelge yayımlayarak konuya açıklık getirdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde şu ifadelere yer verildi: ''Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.''