Anneler Günü'ne sayılı günler kaldı. Milyonlarca kişi 8 Mayıs günü annesine, anne gibi gördüğü insanlara çiçekler hediyeler alacak. Bu güzel günde her yıl hep belli başlı sorular merak edilir. Bu yıl da yine Anneler Günü kimin icadı? Kim icat etti? Anneler Günü kim çıkardı? soruları gündeme geldi. Bizler de konuya ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

ANNELER GÜNÜ KİMİN İCADI? KİM İCAT ETTİ?

1864 doğumlu ABD’li Anna Jarvis, 8 Mayıs günü ölen annesi için 1908 yılında anma günü başlatmıştır.

1902'de babası öldükten sonra annesiyle ABD'nin Philadelphia eyaletinde yaşamaya başlayan Jarvis, 3 yıl sonra da annesini kaybedince çok üzülmüştür. 9 Mayıs 1905'de annesi ölünce Jarvis, ona hayatta iken gerekli ilgiyi gösteremediğine inanmış ve bunun eksikliğini hep çok hissetmiştir.

Annesinin ölümünden 2 yıl sonra annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşlarını evine çağırmış ve onlara bu günün anneler günü olarak ülke çapında kutlanması fikrini öne sürmüştür. Fikri beğenenler de çok olunca Anneler Günü ritüeli ilk olarak bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ardından da 1914'de Kongrenin de onayıyla ülke çapında bir gelenek haline gelmiştir.

Ancak Jarvis, kapitalist sistemi hesap edememiş ve bu gün için satılan hediyeler, hediye kartları satışları için ne kadar savaş verse de, dava açsa da hepsini kaybetmiştir.

Jarvis hayatının geri kalan yıllarını dostlarının da yardımıyla sanatoryumda geçirmiştir. Tüm annelere böyle değerli bir gün bırakan Anna Jarvin ne yazık ki mutsuz ve yalnız bir şekilde 1948'de 84 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim… Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

* Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

*Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

*Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

*Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.