8 mayıs pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için herkesi heyecan sarmaya başladı. Bu özel günde annesinden uzakta geçirecek olanların en çok arattığı konu Anneler Günü mesajları oldu. Annesine bu anlamlı günde mesaj atarak sevgisini hissettirmek isteyenler için biz de duygusal mesajlara haberimizde yer verdik. İşte Anneler Günü mesajı duygusal 2022...

ANNELER GÜNÜ MESAJI DUYGUSAL 2022

Annem, bu sensiz geçirdiğim Anneler Günü çok buruk ve eksik olacak. Karantina bitene kadar sana kavuşamayacak olmak beni çok üzüyor. Her an aklımda ve kalbimdesin, seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Canım anneciğim anneler gününü kutlar, sana her zaman sağlık ve mutluluklar dilerim.

Sen olmasaydın ne yapardın bilmiyorum.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Üzerimdeki hakkını ömür boyu çalışsam da ödeyemem, benim biricik anneciğim.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik nedir diye tarif et deseler hiç düşünmeden ANNEM derdim. Canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Gece gündüz demeden kendini bizim için feda edan koca yürekli annem iyi ki varsın.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Adı anne olan dünyanın en güzel meleği canım annem, benim her şeyim, Allah seni başımızdan eksik etmesin.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Güldüğümde gülen, ağladığımda ağlayan, benim için yaşayan, dünyadaki en büyük şansım, meleğim, canım annem Anneler Günün Kutlu Olsun…

Koydum tüm sevinçlerimi önüme bir baktım hepsi sen.

Anneler Günün Kutlu Olsun Annecim…

Sen başımızın tacı, sen evimizin neşesi, sen en değerli varlığımız olan annem.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Gözümün nuru, evimizin neşesi, her şey yıllar önce beni dünyaya getirmenle başladı. Rabbime senin gibi bir annem olduğu için ne kadar şükretsem azdır canım annem.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

En büyük servetim, kötü zamanlarımda beni yalnız bırakmayan, ve en büyük hatalarımda bile yanımda olan canım annem

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Senin sevgin ve merhametin ben, hayata bağlıyor. Hayat yolculuğumun en başından beri yanımda olan canım annem

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Sen hayatımın yıldızı, en güzel çiçeklerden bile güzelsin canım annem seni çok seviyorum.

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Her zaman senin karşında masum ve sevgiye muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Beni benden çok tanıyan ve bilensin. Bana sarıldığında tüm dertlerimi yok edensin.

Çünkü sen benim annemsin

Anneler Günün Kutlu Olsun…

Canım annecim, şu an olduğum kişi olmamı sağlayan nedir diye sorsalar, ne okuduğum okullar ne de çalıştığım yerleri söylemek aklıma gelir. Kendin gibi merhametli, vicdanlı, saygılı evlatlar yetiştirdiğin için hakkını ödeyemem. Senden öğrendiğim her şey için teşekkür ederim. Sadece bir gün değil, her gün annemsin ama bugün bir ayrı anlamlı. Anneler günün kutlu olsun biriciğim.

“Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.” demişler. Ah annem, o kadar doğru ki. En kötü ve zor anlarımda hiç bir beklentiye girmeden sadece sevdiğin için yanımdasın. Sen bir insanın başına gelebilecek en güzel şeysin annem. Sevgini her an kalbimde hissediyorum. İyi ki varsın, anneler günün kutlu olsun.