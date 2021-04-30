Anneler Günü her yıl dünya tarafından kutlanan özel bir gündür. Bu özel günde annelere sürpriz yapılır ve hediyeler alınır. Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla internet kullanıcıları bilgilerini tazelemek için veya bu özel günün neden ve ne zamandan beri kutlandığını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Haberimizde, Anneler Günü ne zamandan beri ve niçin kutlanıyor? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ VE NİÇİN KUTLANIYOR?

Annelr için yapılan kutlamalar, dünyanın bilinen en eski uygarlığı olan 'Sümerler'e kadar uzanır. Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm tarihi olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bu kampanya ile Jarvis, bu günün "Anneler Günü" olmasını sağladı. Türkiye'de ise ilk Anneler Günü 9 Mayıs 1955'te kutlandı.

"Analık" ilk çağlardan itibaren kutlandı. Analık; İştar, Kybele, Rhea ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle doğurganlık niteliği ön plana çıkarıldı ve doğanın uyandığı bahar mevsimi ile özdeşleşti. İlk çağlardan itibaren anneler için her bahar vakti yapılan gösteriler gelenekselleşerek binlerce yıl devam etti.

İngilizler, 1600'lü yıllarda "Annelerin Pazarı" adı ile Lent döneminin 4. pazar günü kutlamalar yapmaya başladı. İngilizler, anneler için kutlama yaptıkları bu günde izinli sayılmakta ve tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçirmekteydi. "Anne Keki" adı ile annelerine pasta götürmeyi adet edinmişlerdi.

Hristiyanlığın Avrupa'da yayılınca anneler için yapılan bu kutlama, "Anneler Kilisesi" ni onurlandırmak için değişime uğrayarak zaman geçtikçe kilise festivali, "Annelerin Pazarı" kutlamalarıyla birleşti.

1872'de Julia Ward Howe tarafından "Anneler Günü" ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi yapıldı ve Boston'da yürüyüşle kutlandı.

1911'de Anneler Günü neredeyse her ülkede kutlanmaya başlayan özel bir gün oldu. ABD Başkanı Wilson, 1914 yılında konuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olduğunu duyurdu.

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