Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan, annelerimize olan sevgi ve saygıyı dile getirdiğimiz en özel günlerden olan Anneler Günü'ne sayılı bir zaman kaldı. Haliyle bu güne dair detaylar merak konusu oldu. Peki bu gün nasıl ortaya çıkmıştır, Anneler Günü neden kutlanır kısaca? yanıtları...

ANNELER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR KISACA?

Bu yıl 8 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü için hazırlık telaşı başladı. Annesini mutlu etmek isteyenler hediye arayışına girdi. Bir yandan hazırlıklar yapılırken, diğer yandan da bu günün tarihi merak edilmeye başladı. Anneler Günü annelerimize sevgi ve saygımızı ifade etmek için kutlanır. Dünyanın pek çok ülkesi tarafından kutlanan Anneler Günü'nün tarihine baktığımız zaman ise mitolojik bir öykü ile karşılaşırız. İlk kutlamanın ardından zamanla geniş çevrelere yayılan ve gelenek halini alan Anneler Günü anlam ve önemini kaybetmeyen günlerdendir.

ANNELER GÜNÜ İLK ORTAYA ÇIKIŞI

Zamanla gelenek halini alan Anneler Günü, Antik Yunan devrine kadar uzanmaktadır. Yunan mitolojisinde geniş yer bulan bu günle ilgili değişik bilgiler bulunmaktadır. Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıçaların annesi olan Rhea onuruna verilen İlkbahar festivalleri ilk Anneler Günü kutlamalarıdır. Dilden dile dolanan kutlamalar zamanla benimsenerek gelenek halini almış ve tüm dünyaya yayılmıştır.