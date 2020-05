2020 yılında Anneler Günü'nde çeşit çeşit hediyeler alınmaya başlandı. Hediyeleri 10 Mayıs'ta annelerine şarkı eşliğinde verecek olan vatandaş şimdiden Anneler Günü'ne özel şarkıları ve sözlerini aratmaya başladı. Biz de Anneler Günü şarkısı | Anneler Günü şarkısı sözleri ile aratılan bu şarkıları haberimizde derledik. İşte Anneler Günü şarkıları ve sözleri...

Anneler Günü’nün tarihi ana tanrıçalar Cybele ve Rhea'ya saygı göstermek için festivaller düzenleyen eski Yunan ve Roma dönemlerine kadar dayanıyor. Anneler Günü'nün modern evrimi, “Anneler Pazarları” olarak bilinen erken bir Hıristiyan festivaliydi.

Bir zamanlar Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde büyük bir gelenek idi. “Lent” adı verilen ve Paskalya’nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan “Anneler Pazarı” ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.

- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

- Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

- Biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

- Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

- Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

- Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.

* Gücüme güç, umuduma umut katan annem.. Anneler günün kutlu olsun!

*Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ ŞARKILARI

ANNEMİZ



Güneşin alası çok

Her evin çilesi çok

Analar çeker yükü

Kimsenin bilesi yok



Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

Annemize verelim



Anamız başımızda

Her öğün aşımızda

Ananın emeği var

Her iyi işimizde



Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

Annemize verelim



Çocuğa bakar anne

Evine tapar anne

Gece gündüz çalışır

Yarını yapar anne



Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

Annemize verelim