Anneler Günü şarkısı | Anneler Günü şarkısı sözleri
Bu yıl 10 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü için hazırlıklar başladı. Birbirinden güzel hediyelerin aratıldığı şu günlerde Anneler için yazılan şarkılarda aramalarda ilk sıralarda yerini alıyor. Anneler Günü şarkısı | Anneler Günü şarkısı sözleri başlığı altında aratılan bu konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
2020 yılında Anneler Günü'nde çeşit çeşit hediyeler alınmaya başlandı. Hediyeleri 10 Mayıs'ta annelerine şarkı eşliğinde verecek olan vatandaş şimdiden Anneler Günü'ne özel şarkıları ve sözlerini aratmaya başladı. Biz de Anneler Günü şarkısı | Anneler Günü şarkısı sözleri ile aratılan bu şarkıları haberimizde derledik. İşte Anneler Günü şarkıları ve sözleri...
- ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
- ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
- ANNELER GÜNÜ ŞARKILARI
- ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLERİ
- FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL - ANNE
ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Anneler Günü’nün tarihi ana tanrıçalar Cybele ve Rhea'ya saygı göstermek için festivaller düzenleyen eski Yunan ve Roma dönemlerine kadar dayanıyor. Anneler Günü'nün modern evrimi, “Anneler Pazarları” olarak bilinen erken bir Hıristiyan festivaliydi.
Bir zamanlar Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde büyük bir gelenek idi. “Lent” adı verilen ve Paskalya’nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan “Anneler Pazarı” ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
- Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
- Biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!
- Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..
- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
- Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.
- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
- Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.
- Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.
* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.
- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.
* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.
* Gücüme güç, umuduma umut katan annem.. Anneler günün kutlu olsun!
*Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun.
*Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.
*Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.
ANNELER GÜNÜ ŞARKILARI
ANNEMİZ
Güneşin alası çok
Her evin çilesi çok
Analar çeker yükü
Kimsenin bilesi yok
Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim
Anamız başımızda
Her öğün aşımızda
Ananın emeği var
Her iyi işimizde
Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim
Çocuğa bakar anne
Evine tapar anne
Gece gündüz çalışır
Yarını yapar anne
Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim
ANNEM
Küçücükken başucumda
Bana ninni söylerdin
Sabahları uyanınca
Beni okşar severdin
Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında uyut beni
Ninniler söyle yine
Bugün hala kulağımda
Çınlıyor tatlı sesin
Benim annem kalbimin sen
En güzel yerindesin
Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucağında uyut beni
Ninniler söyle yine
CANDAN ERÇETİN - ANNEM
Hani eski zaman masalları anlatır
Hüznümü huzura dolarsın
Kaşım gözümden çok içim bir parçan
Annem sen benim yanıma kalansın
Hani bir biblon vardı kırdığım
Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın
Ama bil ki ben de parçalandım
Annem ben senin yanına kalanım
Annem annem
Sen üzülme
Sözlerin hep yüreğimde
Annem annem
Gel üzülme
Ben hâlâ senin
Dizlerinde
Uzayan sohbet gecelerinde
Rolleri unutup dost oluruz
Bizi bağlayan bu kan değil yalnız
Annem biz birbirimize kalanız
Ben kararlı uçarken yolumda
Sen çatık kaşlarının altında
Katıksız sevgiyle bakarsın
Annem sen benim yanıma kalansın
Annem annem
Sözlerin hep yüreğimde
Annem annem
Ben hâlâ senin
En duygusal anne temalı şarkılardan biri olan Annem, Candan Erçetin için de çok özel bir şarkı. Ablasının kızı Aylin Atalay’ın sözlerini yazdığı, müziği ise Candan Erçetin’e ait olan bu şarkıyı Erçetin annesi için bestelemiş. 37 yaşında Candan’ı kucağına alan annesi ona hep “Seni çok geç doğurdum, her an bensiz kalabilirsin.” dermiş. Hayli büyüyen Candan da ona bir şarkı yazmak istemiş. Erçetin bir röportajında bunu şu cümle ile ifade ediyor: “Annem için bir şey yapmam lazım dedim. Ona bir hediye… ” Ardından da bir anneye verilebilecek en güzel hediyelerden birine imzasını atıyor…
KİBARİYE - ELLER KADİR KIYMET BİLMİYOR ANNE
Rastlarsan gözlerin, yaşlı yavruna
Suçuna bağışla, sarıl boynuna
Biz bize yaşarken, geldik oyuna
Eller kadir kıymet, bilmiyor annem
Senin kadar kimse, sevmiyor annem
Bir yar için seni terkedip gittim
Vicdanıma bir sor ne acı çektim
Kendimi ben sana emanet ettim
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
Kendimi ben sana emanet ettim
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
Rastlarsan gözleri, yaşlı yavruna
Suçuna bağışla, sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet, bilmiyor anne
Senin kadar kimse, sevmiyor anne
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet, bilmiyor anne
Senin kadar kimse, sevmiyor anne
Ne sevgiler geldi geçti kalbimden
Kimse anlamıyor garip halimden
Senin hasretini duydum derinden
Eller kadir kıymet, bilmiyor annem
Senin kadar kimse, sevmiyor annem
Senin hasretini duydum derinden
Eller kadir kıymet, bilmiyor annem
Senin gibi kimse, sevmiyor annem
Rastlarsan gözlerin, yaşlı yavruna
Suçuna bağışla, sarıl boynuna
Biz bize yaşarken, geldik oyuna
Eller kadir kıymet, bilmiyor anne
Senin kadar kimse, sevmiyor anne
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet, bilmiyor anne
Senin kadar kimse, sevmiyor anne
Halit Çelikoğlu’nun kaleminden çıkan Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne şarkısı bir hit. Bu şarkıyı duymayan veya dinlerken duygulanmayan bulmak zordur. Söz yazarının oğlu Kıvanç Çelikoğlu bir röportajında bu şarkının ortaya çıkış hikayesinden bahsetmiş. anlattığına göre Halit Bey’in daha önceki bir evliliğinde eşi, köyden evine misafirliğe gelen annesine kötü davranır. Başka misafirleri geldiğinde ondan utanır ve onu farklı odada oturtur. buna çok üzülen kadın akşam oğluna köyüne dönmek istediğini söyler ama sebebini oğlu ne kadar uğraşsa da ona anlatmaz.
Ünlü söz yazarının annesi evine döndüğünde olanları kızına anlatır ve Halit Bey tüm hikayeyi kız kardeşinden öğrenir. Bunun üzerine eşi ile tartışır ve bu tartışma ayrılık ile sonuçlanır. Ardından Halit Bet annesinden özür dilemeye gider ve annesi onu görünce dayanamayıp sarılıverir. Bu şarkı da bu olaydan esinlenerek yazılır. Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna Suçuna bağışla sarıl boynuna …
EDİP AKBAYRAM - ANNELER GÜNÜ
Evde acılar koynuna yan gelip yatmış
İnadına giyin sen de mayısa batmış
Yürü sokakta çocukların düşü aksın
Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut
Bugün anneler günü annem beni unut
Diline genç anılarından bir türkü seç
Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç
Islanırsa anıların güneşte kurut
Gözünde gözümde gözlerinde bin umut
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut
Bugün anneler günü annem beni unut
Gök mavi deniz mavi kıyısında dur
Kayıyor yıldız annem içinden dilek tut
Koşar sana kısa pantolunlu bir çocuk
Gözünde gözümde gözlerinde bin umut
Yeşildir artık yüreğinde kara bulut
Bugün anneler günü annem beni unut
Edip Akbayram’ın Güzel Günler Göreceğiz albümünden bir parça olan Anneler Günü biraz hüzünlü bir şarkı. Nevzat Çelik’e ait olan bu şiir 1996 yılında Edip Akbayram tarafından seslendirilmiş. Ritmik bir şarkı olmasıyla birlikte duygusallığını da koruyan bir şarkıdır. Bizi çocukluğumuzdaki umutlu günlerimize götürür.
AJDA PEKKAN - AĞLAMA ANNE
Ah ne hayatlar ümidiyle
Zamansız yollara düştük
İlk yenilen biz değildik elbet
Gün oldu dünyaya küstük
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar aldım acılardan
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar yarandım
Sen ne olur çocukluğumu sakla
Tek kalan bu elimde avucumda
Ağlama anne benim için ağlama
Her birimiz başka bir hikaye anne
Bu ayrılıklar niye
Sen yine bir ninni söyle bana
Yavrum uyusun da büyüsün diye
Ağlama anne sözlerini tekrarlasa da dinleyen annelerin de evlatların da gözlerini dolduran şarkılardan biri Ağlama Anne. Sözleri Sezen Aksu’ya ait olan bu şarkı Ajda Pekkan’ın isteği üzerine Yannis Parios’un Thalassa şarkısının bestesi üzerine yazılan sözler ile hayat bulur ve albüme girer.
Şakının verdiği duygu o kadar yoğun ki insanı hem acılarına hem de çocukluğuna götürüyor.
SELDA BAĞCAN - AĞLAMA ANNE
Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştük
İlk yenilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstük
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar aldım acılardan
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar yandım
Sen ne olur çocukluğumu sakla
Tek kalan bu elimde avucumda
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar aldım acılardan
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar yandım
Her birimiz başka bir hikaye
Anne, bu ayrılıklar niye
Sen yine bir ninni söyle bana
‘Yavrum uyusun da, büyüsün’ diye
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar aldım acılardan
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar yandım
Sen ne olur çocukluğumu sakla
Tek kalan bu, elimde avucumda
Sen ne olur çocukluğumu sakla
Tek kalan bu, elimde avucumda
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar aldım acılardan
Ağlama anne benim için ağlama
Ben de herkes kadar yandım
Şarkının yalnızca dakikalar içerisinde yazıldığı söyleniyor. Ne diyelim, Sezen Aksu farkı.
Ağlama Anne şarkısı zaman içerisinde çok farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Her biri de şarkıya farklı bir tat kattı. Kim daha güzel söylemiş diye ayırmaya kalktığınızda cevap alamadığınız bir şarkı bu. Aynı bir anneye en çok hangi çocuğunu seviyorsun diye sormak gibi.
Ağlama Anne şarkısı bilhassa hayatta bazı şeylerin rast gitmediğinde ve sizi karşılıksız seven tek kişinin anneniz olduğunu bir kez daha fark ettiğiniz anlarda can yakan şarkılardandır.
ZEKİ MÜREN - ANNEM
Mazide kalan hatıra gibi şefkatli kollarını aç bana annem
Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne
Anne, anne, anneciğim anneciğim,
Anneciğim
Mazide kalan hatıra gibi şefkatli kollarını aç bana annem
Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne
Anne, anne, anneciğim
Uyandım uykudan aradım seni
Sağıma soluma bakındım anne
Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne
Anne, anne, anneciğim
Yanımda olmanı ne çok isterdim
Dizine yatıp da uyurdum anne
Dilimde dua gözümde rüyasın
Seni çok özledim, hasretim anne
Annem annem anneciğim annem
Yanımda olmanı ne çok isterdim
Dizine yatıp da uyurdum anne
Dilimde dua gözümde rüyasın
Seni çok özledim, hastayım anne
Anne anne anneciğim
Uyandım uykudan aradım seni
Sağıma soluma bakındım anne
Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne
Anne anne anneciğim
Geceler çok soğuk, ıssız ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne
Anne anne anneciğim
Birçok ünlü şarkıcıya inanılmaz besteler yapan Özer Şenay’ın unutulmaz parçalarından biri Annem. Zeki Müren’in sesi ile de herkesi etkileyebilen bir şarkı. Şarkı Zeki Müren’in şarkı sözlerinin bir kısmını şiir olarak okumasıyla başlıyor ve eşsiz nağmeleri ile devam ediyor. Şarkının arasında da “Yanımda olmanı ne çok isterdim. Dizine yatıp da uyurdum anne. Dilimde dua gözümde rüyasın. Seni çok istedim hasretim anne, annem, annem, anneciğim ” bölümünü şarkı içerisinde söylemeden önce şiir olarak okuyor ve bizleri bir kez daha derinden etkiliyor Zeki Müren.
Bir çocuk edasıyla “Anneciğim” diyen Zeki Müren, hepimizi çocukluğumuzda uykudan uyanıp da annemizi aradığımız o anlara götürüyor.
NİL KARAİBRAHİMGİL - ANNELERE NİNNİ
Ninni yalnızca bebekler için midir? Nil’den önce böyle düşünüyorduk. ama kendisi anneler için de bir ninni hazırlamış. Kendine has tarzı ile farklı şarkılara imza atan Nil Karaibrahimgil, anne olduğu andan itibaren bu yönde farklı şarkılar yazmaya başladı. Hislerini notalar ile en sevimli halde ifade eden Nil’in Annelere Ninni’si 2017 senesinin Anneler Günü’nde internet üzerinden yayınlandı.
Bu tatlı ninninin sözleri ise şöyle:
Yok yemek yemedi yok ateşi düşmedi
Anne olduğumdan beri endişeler bitmedi
N'apsam yanlış doğrusu nasıl olucak
Düşünmekten gözlerime uyku girmedi
Anne olmak zor ama gülüşü yeter
İçimde hala küçük bir kadın dans eder
Anne diye abartmayın büyümedim ben
Hiç mükemmel olmadım olduğum yeter
Uyusun da büyüsün anne
Şıkır şıkır yürüsün anne
Elinden geleni yaptın, daha ne?
Hadi şimdi uyu güzel anne
Hayat mı onu o mu hayatı yenecek
Hangi okul sonunda içime sinicek?
İyi şeyler pek tabi baba tarafı
Ama faturalar hep bana kesilecek
Anne olmak zor ama gülüşü yeter
İçimde hala küçük bir kadın dans eder
Anne diye abartmayın büyümedim ben
Hiç mükemmel olmadım, olduğum yeter
Uyusun da büyüsün anne
Şıkır şıkır yürüsün anne
Elinden geleni yaptın, daha ne?
Hadi şimdi uyu güzel anne
Uyusun da büyüsün anne
Şıkır şıkır yürüsün anne
Elinden geleni yaptın, daha ne?
Hadi şimdi uyu güzel anne
E e e e anne
E e e e anne
E e e e anne
E e e e anne
ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLERİ
ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!...
ANNE
Ağaç olsan
Dal olurum anne
Yaprak olurum
Sana gelirim
Deniz olsan
Sel olurum anne
Irmak olurum
Sana gelirim
Bahçe olsan
Gül olurum anne
Toprak olurum
Sana gelirim
Güneş olsan
Yol olurum anne
Bayrak olurum
Sana gelirim
AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU - ANAMA
Emzirdi salladı uyuttu Anam
Doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu Anam
Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklayıp okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu Anam
Çocuğudum Anam bana ders verdi
Okumamı çalışmamı ön gördü
Milletine bağlı ol da dur derdi
Vatan sevgisini giyitti Anam
Tükenmez borcum var Anama benim
Onun varlığından oldu bedenim
Kimi köylü kızı kimisi hanım
Ta ezel tarihte kayıtlı Anam
Veysel der kopar mı Analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu öğretti büyüttü Anam
NECİP FAZIL KISAKÜREK - ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim! …
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN - ANACIĞIM
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Kaç geceler bana ninni söylerdi
Hasta olunca oydu başucumda bekleyen
Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen
Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Uzun kış geceleri masal masaldı
Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar
Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar
Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı
Akşam biraz geciksem yollara düşerdi
Sokağa çıkarken “Yavrucuğum üşütme” derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Bilirim yine kalbinde yerim anacığım
Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan
Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan
Vefalı ellerinden öperim anacığım.
FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL - ANNE
Uyusun da büyüsün
derdin büyüdüm anne.
Bana o ak sütünden
Verdin, büyüdüm anne.
Uykuma yıldızları
Serdin , büyüdüm anne.
Anne güzelliğine
Erdin, büyüdüm anne.
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