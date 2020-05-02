2020 yılında Anneler Günü'nde çeşit çeşit hediyeler alınmaya başlandı. Hediyeleri 10 Mayıs'ta annelerine şarkı eşliğinde verecek olan vatandaş şimdiden Anneler Günü'ne özel şarkıları ve sözlerini aratmaya başladı. Biz de Anneler Günü şarkısı | Anneler Günü şarkısı sözleri ile aratılan bu şarkıları haberimizde derledik. İşte Anneler Günü şarkıları ve sözleri...

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü’nün tarihi ana tanrıçalar Cybele ve Rhea'ya saygı göstermek için festivaller düzenleyen eski Yunan ve Roma dönemlerine kadar dayanıyor. Anneler Günü'nün modern evrimi, “Anneler Pazarları” olarak bilinen erken bir Hıristiyan festivaliydi.

Bir zamanlar Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde büyük bir gelenek idi. “Lent” adı verilen ve Paskalya’nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan “Anneler Pazarı” ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

- Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

- Biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

- Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

- Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

- Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.

* Gücüme güç, umuduma umut katan annem.. Anneler günün kutlu olsun!

*Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun.

*Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.

*Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ ŞARKILARI ANNEMİZ

Güneşin alası çok

Her evin çilesi çok

Analar çeker yükü

Kimsenin bilesi yok



Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

Annemize verelim



Anamız başımızda

Her öğün aşımızda

Ananın emeği var

Her iyi işimizde



Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

Annemize verelim



Çocuğa bakar anne

Evine tapar anne

Gece gündüz çalışır

Yarını yapar anne



Gelin çiçek derelim

Yollarına serelim

Sevgi dolu türkülerle

Annemize verelim

ANNEM

Küçücükken başucumda

Bana ninni söylerdin

Sabahları uyanınca

Beni okşar severdin



Benim annem güzel annem

Beni al kollarına

Kucağında uyut beni

Ninniler söyle yine



Bugün hala kulağımda

Çınlıyor tatlı sesin

Benim annem kalbimin sen

En güzel yerindesin



Benim annem güzel annem

Beni al kollarına

Kucağında uyut beni

Ninniler söyle yine

CANDAN ERÇETİN - ANNEM

Hani eski zaman masalları anlatır

Hüznümü huzura dolarsın

Kaşım gözümden çok içim bir parçan

Annem sen benim yanıma kalansın

Hani bir biblon vardı kırdığım

Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın

Ama bil ki ben de parçalandım

Annem ben senin yanına kalanım

Annem annem

Sen üzülme

Sözlerin hep yüreğimde

Annem annem

Gel üzülme

Ben hâlâ senin

Dizlerinde

Uzayan sohbet gecelerinde

Rolleri unutup dost oluruz

Bizi bağlayan bu kan değil yalnız

Annem biz birbirimize kalanız

Ben kararlı uçarken yolumda

Sen çatık kaşlarının altında

Katıksız sevgiyle bakarsın

Annem sen benim yanıma kalansın

Annem annem

Sözlerin hep yüreğimde

Annem annem

Ben hâlâ senin

En duygusal anne temalı şarkılardan biri olan Annem, Candan Erçetin için de çok özel bir şarkı. Ablasının kızı Aylin Atalay’ın sözlerini yazdığı, müziği ise Candan Erçetin’e ait olan bu şarkıyı Erçetin annesi için bestelemiş. 37 yaşında Candan’ı kucağına alan annesi ona hep “Seni çok geç doğurdum, her an bensiz kalabilirsin.” dermiş. Hayli büyüyen Candan da ona bir şarkı yazmak istemiş. Erçetin bir röportajında bunu şu cümle ile ifade ediyor: “Annem için bir şey yapmam lazım dedim. Ona bir hediye… ” Ardından da bir anneye verilebilecek en güzel hediyelerden birine imzasını atıyor…

KİBARİYE - ELLER KADİR KIYMET BİLMİYOR ANNE

Rastlarsan gözlerin, yaşlı yavruna

Suçuna bağışla, sarıl boynuna

Biz bize yaşarken, geldik oyuna

Eller kadir kıymet, bilmiyor annem

Senin kadar kimse, sevmiyor annem

Bir yar için seni terkedip gittim

Vicdanıma bir sor ne acı çektim

Kendimi ben sana emanet ettim

Eller kadir kıymet bilmiyor annem

Senin kadar kimse sevmiyor annem

Kendimi ben sana emanet ettim

Eller kadir kıymet bilmiyor annem

Senin kadar kimse sevmiyor annem

Rastlarsan gözleri, yaşlı yavruna

Suçuna bağışla, sarıl boynuna

Biz bize yaşarken geldik oyuna

Eller kadir kıymet, bilmiyor anne

Senin kadar kimse, sevmiyor anne

Biz bize yaşarken geldik oyuna

Eller kadir kıymet, bilmiyor anne

Senin kadar kimse, sevmiyor anne

Ne sevgiler geldi geçti kalbimden

Kimse anlamıyor garip halimden

Senin hasretini duydum derinden

Eller kadir kıymet, bilmiyor annem

Senin kadar kimse, sevmiyor annem

Senin hasretini duydum derinden

Eller kadir kıymet, bilmiyor annem

Senin gibi kimse, sevmiyor annem

Rastlarsan gözlerin, yaşlı yavruna

Suçuna bağışla, sarıl boynuna

Biz bize yaşarken, geldik oyuna

Eller kadir kıymet, bilmiyor anne

Senin kadar kimse, sevmiyor anne

Biz bize yaşarken geldik oyuna

Eller kadir kıymet, bilmiyor anne

Senin kadar kimse, sevmiyor anne

Halit Çelikoğlu’nun kaleminden çıkan Eller Kadir Kıymet Bilmiyor Anne şarkısı bir hit. Bu şarkıyı duymayan veya dinlerken duygulanmayan bulmak zordur. Söz yazarının oğlu Kıvanç Çelikoğlu bir röportajında bu şarkının ortaya çıkış hikayesinden bahsetmiş. anlattığına göre Halit Bey’in daha önceki bir evliliğinde eşi, köyden evine misafirliğe gelen annesine kötü davranır. Başka misafirleri geldiğinde ondan utanır ve onu farklı odada oturtur. buna çok üzülen kadın akşam oğluna köyüne dönmek istediğini söyler ama sebebini oğlu ne kadar uğraşsa da ona anlatmaz.

Ünlü söz yazarının annesi evine döndüğünde olanları kızına anlatır ve Halit Bey tüm hikayeyi kız kardeşinden öğrenir. Bunun üzerine eşi ile tartışır ve bu tartışma ayrılık ile sonuçlanır. Ardından Halit Bet annesinden özür dilemeye gider ve annesi onu görünce dayanamayıp sarılıverir. Bu şarkı da bu olaydan esinlenerek yazılır. Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna Suçuna bağışla sarıl boynuna …

EDİP AKBAYRAM - ANNELER GÜNÜ

Evde acılar koynuna yan gelip yatmış

İnadına giyin sen de mayısa batmış

Yürü sokakta çocukların düşü aksın

Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın



Yeşildir artık yüreğinde kara bulut

Bugün anneler günü annem beni unut



Diline genç anılarından bir türkü seç

Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç

Islanırsa anıların güneşte kurut

Gözünde gözümde gözlerinde bin umut



Yeşildir artık yüreğinde kara bulut

Bugün anneler günü annem beni unut



Gök mavi deniz mavi kıyısında dur

Kayıyor yıldız annem içinden dilek tut

Koşar sana kısa pantolunlu bir çocuk

Gözünde gözümde gözlerinde bin umut



Yeşildir artık yüreğinde kara bulut

Bugün anneler günü annem beni unut

Edip Akbayram’ın Güzel Günler Göreceğiz albümünden bir parça olan Anneler Günü biraz hüzünlü bir şarkı. Nevzat Çelik’e ait olan bu şiir 1996 yılında Edip Akbayram tarafından seslendirilmiş. Ritmik bir şarkı olmasıyla birlikte duygusallığını da koruyan bir şarkıdır. Bizi çocukluğumuzdaki umutlu günlerimize götürür.

AJDA PEKKAN - AĞLAMA ANNE

Ah ne hayatlar ümidiyle

Zamansız yollara düştük

İlk yenilen biz değildik elbet

Gün oldu dünyaya küstük

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar aldım acılardan

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar yarandım

Sen ne olur çocukluğumu sakla

Tek kalan bu elimde avucumda

Ağlama anne benim için ağlama

Her birimiz başka bir hikaye anne

Bu ayrılıklar niye

Sen yine bir ninni söyle bana

Yavrum uyusun da büyüsün diye

Ağlama anne sözlerini tekrarlasa da dinleyen annelerin de evlatların da gözlerini dolduran şarkılardan biri Ağlama Anne. Sözleri Sezen Aksu’ya ait olan bu şarkı Ajda Pekkan’ın isteği üzerine Yannis Parios’un Thalassa şarkısının bestesi üzerine yazılan sözler ile hayat bulur ve albüme girer.

Şakının verdiği duygu o kadar yoğun ki insanı hem acılarına hem de çocukluğuna götürüyor.

SELDA BAĞCAN - AĞLAMA ANNE

Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştük

İlk yenilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstük

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar aldım acılardan

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar yandım

Sen ne olur çocukluğumu sakla

Tek kalan bu elimde avucumda

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar aldım acılardan

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar yandım

Her birimiz başka bir hikaye

Anne, bu ayrılıklar niye

Sen yine bir ninni söyle bana

‘Yavrum uyusun da, büyüsün’ diye

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar aldım acılardan

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar yandım

Sen ne olur çocukluğumu sakla

Tek kalan bu, elimde avucumda

Sen ne olur çocukluğumu sakla

Tek kalan bu, elimde avucumda

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar aldım acılardan

Ağlama anne benim için ağlama

Ben de herkes kadar yandım

Şarkının yalnızca dakikalar içerisinde yazıldığı söyleniyor. Ne diyelim, Sezen Aksu farkı.

Ağlama Anne şarkısı zaman içerisinde çok farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Her biri de şarkıya farklı bir tat kattı. Kim daha güzel söylemiş diye ayırmaya kalktığınızda cevap alamadığınız bir şarkı bu. Aynı bir anneye en çok hangi çocuğunu seviyorsun diye sormak gibi.

Ağlama Anne şarkısı bilhassa hayatta bazı şeylerin rast gitmediğinde ve sizi karşılıksız seven tek kişinin anneniz olduğunu bir kez daha fark ettiğiniz anlarda can yakan şarkılardandır.

ZEKİ MÜREN - ANNEM

Mazide kalan hatıra gibi şefkatli kollarını aç bana annem

Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne

Anne, anne, anneciğim anneciğim,

Anneciğim

Mazide kalan hatıra gibi şefkatli kollarını aç bana annem

Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne

Anne, anne, anneciğim

Uyandım uykudan aradım seni

Sağıma soluma bakındım anne

Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne

Anne, anne, anneciğim

Yanımda olmanı ne çok isterdim

Dizine yatıp da uyurdum anne

Dilimde dua gözümde rüyasın

Seni çok özledim, hasretim anne

Annem annem anneciğim annem

Yanımda olmanı ne çok isterdim

Dizine yatıp da uyurdum anne

Dilimde dua gözümde rüyasın

Seni çok özledim, hastayım anne

Anne anne anneciğim

Uyandım uykudan aradım seni

Sağıma soluma bakındım anne

Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne

Anne anne anneciğim

Geceler çok soğuk, ıssız ve karanlık; üşüdüm üstümü örtsene anne

Anne anne anneciğim

Birçok ünlü şarkıcıya inanılmaz besteler yapan Özer Şenay’ın unutulmaz parçalarından biri Annem. Zeki Müren’in sesi ile de herkesi etkileyebilen bir şarkı. Şarkı Zeki Müren’in şarkı sözlerinin bir kısmını şiir olarak okumasıyla başlıyor ve eşsiz nağmeleri ile devam ediyor. Şarkının arasında da “Yanımda olmanı ne çok isterdim. Dizine yatıp da uyurdum anne. Dilimde dua gözümde rüyasın. Seni çok istedim hasretim anne, annem, annem, anneciğim ” bölümünü şarkı içerisinde söylemeden önce şiir olarak okuyor ve bizleri bir kez daha derinden etkiliyor Zeki Müren.

Bir çocuk edasıyla “Anneciğim” diyen Zeki Müren, hepimizi çocukluğumuzda uykudan uyanıp da annemizi aradığımız o anlara götürüyor.

NİL KARAİBRAHİMGİL - ANNELERE NİNNİ

Ninni yalnızca bebekler için midir? Nil’den önce böyle düşünüyorduk. ama kendisi anneler için de bir ninni hazırlamış. Kendine has tarzı ile farklı şarkılara imza atan Nil Karaibrahimgil, anne olduğu andan itibaren bu yönde farklı şarkılar yazmaya başladı. Hislerini notalar ile en sevimli halde ifade eden Nil’in Annelere Ninni’si 2017 senesinin Anneler Günü’nde internet üzerinden yayınlandı.

Bu tatlı ninninin sözleri ise şöyle:

Yok yemek yemedi yok ateşi düşmedi

Anne olduğumdan beri endişeler bitmedi

N'apsam yanlış doğrusu nasıl olucak

Düşünmekten gözlerime uyku girmedi

Anne olmak zor ama gülüşü yeter

İçimde hala küçük bir kadın dans eder

Anne diye abartmayın büyümedim ben

Hiç mükemmel olmadım olduğum yeter

Uyusun da büyüsün anne

Şıkır şıkır yürüsün anne

Elinden geleni yaptın, daha ne?

Hadi şimdi uyu güzel anne

Hayat mı onu o mu hayatı yenecek

Hangi okul sonunda içime sinicek?

İyi şeyler pek tabi baba tarafı

Ama faturalar hep bana kesilecek

Anne olmak zor ama gülüşü yeter

İçimde hala küçük bir kadın dans eder

Anne diye abartmayın büyümedim ben

Hiç mükemmel olmadım, olduğum yeter

Uyusun da büyüsün anne

Şıkır şıkır yürüsün anne

Elinden geleni yaptın, daha ne?

Hadi şimdi uyu güzel anne

Uyusun da büyüsün anne

Şıkır şıkır yürüsün anne

Elinden geleni yaptın, daha ne?

Hadi şimdi uyu güzel anne

E e e e anne

E e e e anne

E e e e anne

E e e e anne

ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLERİ

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!...

ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU - ANAMA

Emzirdi salladı uyuttu Anam

Doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu Anam

Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklayıp okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum Anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı ön gördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti Anam

Tükenmez borcum var Anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

Veysel der kopar mı Analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü Anam

NECİP FAZIL KISAKÜREK - ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim! …

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN - ANACIĞIM

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Kaç geceler bana ninni söylerdi

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Uzun kış geceleri masal masaldı

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi

Sokağa çıkarken “Yavrucuğum üşütme” derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım

Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL - ANNE

Uyusun da büyüsün

derdin büyüdüm anne.

Bana o ak sütünden

Verdin, büyüdüm anne.

Uykuma yıldızları

Serdin , büyüdüm anne.

Anne güzelliğine

Erdin, büyüdüm anne.