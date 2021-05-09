2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2035101192021 İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031115092021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107310516Formula 1 İspanya GP 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?Formula 1 İspanya GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Formula 1 İspanya GP Şifreli mi, şifresiz mi ?2021 Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1024101782021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205090034İyi bir nescafe hazırlamanın püf noktaları nelerdir?2021 Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2060108572021 Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911629
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Anneler gününde Zübeyde Hanım CHP kadın kolları tarafından anıldı

Anneler gününde Zübeyde Hanım CHP kadın kolları tarafından anıldı

CHP Kadın Kolları üyeleri tarafından Anneler Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarına çiçek bırakıldı.

Anneler gününde Zübeyde Hanım CHP kadın kolları tarafından anıldı

CHP'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın kolları merkez yönetim kurulu üyeleri ile diğer illerden kadın kolları başkanları video konferans yöntemiyle etkinliğe katıldı.

Törende, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, anıt mezara 81 ilin kadın kollarını temsilen 81 karanfil bıraktı.

Törende konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zübeyde Hanım'ın hayatına büyük bir yaşam mücadelesi sığdırdığını vurguladı.

Döneminde kadınların okula gitmesi yaygın olmamasına rağmen Zübeyde Hanım'ın okuma yazma öğrendiğini aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yaşadığı koşullarda da kendini geliştiren, etrafındaki gelişmelere duyarlı olan Zübeyde Hanım, ülkemize ve dünyaya yön veren bir lideri yetiştirdi. Yıllarca cephelerde savaşan, özgür bir vatan mücadelesi veren oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ten uzakta ve endişe içinde yaşadı ama başı hep dikti. Dört çocuğunu hastalıklarla kaybeden, eşini erken yaşta toprağa veren ve ülkenin savaş halinde olduğu koşullarda oğlunun yıllarca ateş çemberinin ortasında olduğunu bilen bir anne için elbette hayat kolay olmayacaktı. Ancak o, duygusallığını bir kenara bırakarak, bağımsızlık mücadelesine katkı sundu."

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT