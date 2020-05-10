Anneler Günü'ne ışıktan kalpli kutlama
ADANA'daki otel, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Anneler Günü'nü, odaların ışıklarından oluşturduğu kalple kutladı.
ADANA'daki otel, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Anneler Günü'nü, odaların ışıklarından oluşturduğu kalple kutladı.
Kentin büyük otellerinden biri, Adanalı annelerin gününü yaptığı sürprizle kutladı. Otelin, Seyhan Nehri kıyısına bakan 34 odasının ışıklarından kalp oluşturuldu. Otel yetkilileri, ışıktan oluşturulan kalple Adanalıların Anneler Günü'nü kutladı.
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Kaynak: DHA
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