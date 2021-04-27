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  3. Anneler meslek öğrenirken, çocukları oyun odasında vakit geçiriyor

Anneler meslek öğrenirken, çocukları oyun odasında vakit geçiriyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarına (TORTEK) katılan kadınlar kursta eğitim görürken, çocukları da oyun odasında eğlenceli zaman geçiriyor.

Anneler meslek öğrenirken, çocukları oyun odasında vakit geçiriyor

41 farklı branşta eğitim veren TORTEK'e bağlı 0-6 yaş grubu oyun odasının çocukları, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin alanında uzman psikologları ve okul öncesi öğretmenleri eşliğinde fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Anneleri mesleki eğitim alan minik çocuklar, okul öncesi öğretmenleriyle birlikte oyunlar oynuyor, resimler yapıyor, sanatsal etkinliklere ve eğlenceli yarışmalara da katılarak dolu dolu bir gün geçiriyor. Pandemi kurallarına uygun olarak her çocuğun etkinlik öncesi ateş ölçümleri yapılırken, sağlıklı bir ortamda yaşıtlarıyla beraber verimli ve kaliteli vakit geçirmeleri amaçlanıyor. İlk defa yoga ile tanışan minikler, yoga duruşlarını uygularken hem eğlendi hem de doğru nefes alma tekniklerini öğrendi. Çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitime yönelik her türlü projeyi önemsediklerini belirterek, "Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişimlerine ve eğitimlerine destek olmaktır. Onların her zaman yanında olacağız. Özellikle geçirdiğimiz bu zor dönemde çocuklarımızın psikolojik olarak etkilenmemeleri adına alanında uzman psikologlarımız ve okul öncesi öğretmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızı sosyal aktivitelerle buluşturuyoruz. Mesleki eğitim kurslarımıza katılan kursiyer annelerimizin de çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilecekleri TORTEK Oyun Odamızda çocuklarımız yaşıtlarıyla keyifli vakit geçirebilme imkanı buluyor. Hedefimiz, daha sağlıklı nesiller yetiştirmek" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Anneler meslek öğrenirken, çocukları oyun odasında vakit geçiriyor

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