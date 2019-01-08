Annelerden Mehmetçik’e atkı ve bere

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Kurul Delegesi Erdoğan Öngün, annelerin ördükleri bere ve atkıları Mehmetçiklere ulaştırdı.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek Bölük Komutanı Yüzbaşı Can Sercan Altay ile görüşen Erdoğan Öngün, üzerinde Atatürk resimleri bulunan bir takvim hediye etti. Akserlerle buluşan Öngün, manevi değeri yüksek, ana sıcaklığı ile örülen bere ve atkıları kendi elleriyle Mehmetçiklere giydirdi.

Jandarma'dan teşekkür

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Altay, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kendi ikametgah adreslerinden uzakta, vatani görevlerini yapmakta olan erlerimizi düşünen, bu soğuk kış gününde onlara bere ve atkı ören annelerimizin ellerinden öper, teşekkürlerimizi iletiriz, kendilerine şükranlarımızı sunarız" dedi.

Annelerin el emekleri, göz nurları ve sevgileri ile ördüğü 30 takım bere ve atkıyı, kahraman Mehmetçiklere ulaştırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Öngün, ziyaretin sonunda Jandarma'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA