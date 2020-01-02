Annelere zam! 2020 doğum borçlanması ne kadar? Süt parası zammı ne kadar oldu?

Yeni yılla birlikte yeni annelerin devletten alacağı paralar da artacak. Asgari ücrete ve memur maaşlarına bağlı artan bu ödemelerle ilgili merak edilen detayları sizler için araştırdık. Devlet tarafından annelere doğum yardımı, süt ve emzirme parası olarak yardımlar yapılıyor. 2020 yılında bu yardımdan faydalanacak annelere zamlı tutar verilecek. Peki 2020'de doğum parası ne kadar verilecek? 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.