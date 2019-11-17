Anneleriyle kek hazırlayıp satan miniklerden Kızılay’a destek

İzmir'in Bornova ilçesinde anneleriyle birlikte kek yapan ve projelerinin ismini de Kek-Sat koyan minikler, sattıkları keklerle Kızılay'a destek oldu.

Bir anaokulunda okuyan minikler, Kek-Sat isimli proje başlattı. Kızılay'a destek olmak amacıyla bir araya gelen minikler, anneleriyle birlikte yaptıkları kekleri aileleri ile bir AVM'de satışa çıkardı. Yaşları 3 ve 6 arasında değişen minikler, "Minicik kalplerimizle yürüttüğümüz kocaman projemize destek olmak için bir dilim kek almak istemez misiniz?" yazılı pankartlar da hazırladı. İki gün boyunca sattıkları keklerden elde ettikleri gelirleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için Kızılay'a aktaran çocukların bu davranışı herkesin takdirini kazandı.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Kek-Sat projesinin 4 yıldır devam ettiğini ifade ederek, "Öğrenci ve velilerin bizlere destek verdiği bir proje kapsamında Bornova'daki alışveriş merkezinde milletimizle, vatandaşlarımızla beraberiz. Buradaki amacımız çocuklarımıza yardımlaşma duygusunu ve karşılıklı paylaşmayı hissettirebilmek. Bu faaliyetlerimizin bir amacı da gençlerimiz ve çocuklarımızda Kızılay bilincinin oluşturulması, ağaç yaşken eğilir misali bu farkındalığı oluşturmak. Çocuklarımıza, evlatlarımıza Kızılay'ın faaliyetlerini anlatmaya çalışıyoruz. Kızılay bilincini oluşturmak adına bu projelerle buradayız. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Anaokulunun kurucu müdürü Fatma Alcı ise, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Anaokulu olarak farkındalık oluşturmak için başlatmış olduğumuz Kek-Sat projemizde 4. yılımızdayız. Öğrencilerimizin anneleri ile birlikte hazırlamış olduğu kekleri öğrencilerimizle birlikte satışa sunuyoruz. Paylaşmanın güzelliğini birlikte el ele yaşıyoruz. Elde edilen geliri ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için Kızılay'a bağışlıyoruz. Destekleyen bütün velilerimize ve herkese çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İHA