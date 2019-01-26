"Annemin Yarası" filmi 27 Ocak’ta Aliağa’da izleyiciyle buluşacak

Beyaz perdede, seçme filmleri sinemaseverler ile buluşturmaya devam eden Aliağa Belediyesi, "Annemin Yarası" isimli filmi izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Aliağa ilçesinde, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda 800 metrekare kapalı alana sahip ısıtmalı geçici gösteri merkezinde, ücretsiz olarak gösterime sunulan sinema günlerinde bu kez "Annemin Yarası" isimli film 27 Ocak 2019 Pazar günü saat 20.30'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Çekimleri; Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Türkiye'de yapılan "Annemin Yarası" filminde başrolleri; Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık ve Bora Akkaş'ın paylaşıyor. Filmde, Bosnalı Salih'in anne ve babasını arayış hikâyesi anlatılıyor. Filmin yönetmen koltuğumda Ozan Açıktan otururken, filmin yapımcılığını ise BKM üstleniyor.

Kaynak: İHA