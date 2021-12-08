Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken'in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken'in ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimide Annemizi Saklarken 1. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken ilk bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

STAR TV CANLI YAYIN ANNEMİZİ SAKLARKEN 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ANNEMİZİ SAKLARKEN İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan’ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ANNEMİZİ SAKLARKEN İLK BÖLÜM İZLE

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