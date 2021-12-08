Annemizi Saklarken dizisi Star ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlıyor. Dizinin yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu da Sırma Yanık kaleme alıyor. Hande Doğandemir ve Kutsi'nin başrolde yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de bunun üzerine 'Annemizi Saklarken dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik....

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NEDİR?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kutsi

Hande Doğandemir

Yeşim Ceren Bozoğlu

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Erdem Kaynarca

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D.Foster

Güngör Bayrak