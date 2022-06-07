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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

TV8 ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin final yapacağı öğrenildi. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

TV8’nin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği “Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisinin final yapacağı öğrenildi. Bunun üzerine diziseverler merakla dizinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Biz de haberimizde 'Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

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ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisi için final kararı alındı. Kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerinin iyice düşmesi üzerine projenin 11. bölümde bitmesine karar verildi.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde yer aldığı dizi 11. bölümde final yapacak.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç’ın da rol aldığı dizide Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırıyordu. Dizi, 6 Nisan Çarşamba gününden beri seyirciyle buluşuyordu.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Annenin Sırrıdır Çocuk final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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