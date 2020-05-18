Annesi intihar eden kızın acı feryadı: "Annem bütün hayallerimde sen vardın''
Antalya'da rehber öğretmenliği yaptığı belirlenen kadın, 4'üncü kattaki evlerinden atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen ve annesinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçiren kızı, "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü.
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18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:55
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