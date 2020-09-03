Annesi ve babasının arabada bıraktığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu!

Niğde'de hastaneye gittiği anne ve babası tarafından arabada bırakılan 1,5 yaşındaki çocuğun sesine çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların güçlükle aracın camını açması sonucu çocuk kurtarıldı. Bir süre sonra gelen çocuğun yakını ise çocuğu alıp hastanenin yolunu tuttu.