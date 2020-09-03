Annesi ve babasının arabada bıraktığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu!
Niğde'de hastaneye gittiği anne ve babası tarafından arabada bırakılan 1,5 yaşındaki çocuğun sesine çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların güçlükle aracın camını açması sonucu çocuk kurtarıldı. Bir süre sonra gelen çocuğun yakını ise çocuğu alıp hastanenin yolunu tuttu.
Niğde'de merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda ailesi tarafından arabada bırakılan 1,5 yaşındaki bir çocuk, bir süre sonra çığlık atmaya başladı. Çocuğun haykırışlarını duyan çevredeki vatandaşlar, yarım saatlik uğraşlar sonucu çocuğu arabadan çıkardı. Ter içinde kalan çocuğun yüzü yıkanıp su verilmesinin ardından olay yerine gelen çocuğun yakını çocuğu alıp hastaneye gitti.
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03 Eylül 2020 Perşembe 16:23
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