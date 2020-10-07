Annesine çarpan sürücüye tekme tokatlı saldırı! Vatandaşlar zapt edemedi

Erzincan'da bir sürücü seyir halinde olduğu otomobiliyle bir kadına çarptı. Yere düşen kadın yaralanırken kadının oğlu ise annesine çarpan sürücüye tekme ve tokatla girişti. O anlar bir vatandaşın kameralarına saniye saniye kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine gelen polis genci zor sakinleştirdi.