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  3. Annesine çarpan sürücüye tekme tokatlı saldırı! Vatandaşlar zapt edemedi

Annesine çarpan sürücüye tekme tokatlı saldırı! Vatandaşlar zapt edemedi

Erzincan'da bir sürücü seyir halinde olduğu otomobiliyle bir kadına çarptı. Yere düşen kadın yaralanırken kadının oğlu ise annesine çarpan sürücüye tekme ve tokatla girişti. O anlar bir vatandaşın kameralarına saniye saniye kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine gelen polis genci zor sakinleştirdi.

Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi'nde yaşanan olayda bir seyir halindeki bir otomobil, oğlu ile yürümekte olay bir kadına kazara çarptı. Kadın yere düşüp ağır yaralanırken durumu gören çevredeki vatandaşlar ise 112 ekipleri haber verdi. O sırada kadının oğlu sinirden bir anda annesine çarpan sürücüye saldırmaya başladı. Vatandaşlar genci sakinleştiremezken olaya gelen polis ekipleri müdahale etti. Kadın gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kısa süreliğine gözaltına alınan genç adam darp edilen sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

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07 Ekim 2020 Çarşamba 10:06
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