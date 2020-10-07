Annesine çarpan sürücüye tekme tokatlı saldırı! Vatandaşlar zapt edemedi
Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi'nde yaşanan olayda bir seyir halindeki bir otomobil, oğlu ile yürümekte olay bir kadına kazara çarptı. Kadın yere düşüp ağır yaralanırken durumu gören çevredeki vatandaşlar ise 112 ekipleri haber verdi. O sırada kadının oğlu sinirden bir anda annesine çarpan sürücüye saldırmaya başladı. Vatandaşlar genci sakinleştiremezken olaya gelen polis ekipleri müdahale etti. Kadın gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kısa süreliğine gözaltına alınan genç adam darp edilen sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
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