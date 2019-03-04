Annesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2) Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, annesi H.K.'yi cep telefonundan mesaj atarak, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i (38) 17 kez bıçaklayarak,...

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