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  3. Annesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)

Annesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, annesi H.K.'yi cep telefonundan mesaj atarak, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i (38) 17 kez bıçaklayarak,...

Annesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, annesi H.K.'yi cep telefonundan mesaj atarak, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i (38) 17 kez bıçaklayarak, öldüren B.K. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen B.K.'nin, ilçede düğün organizasyonları yapılan mekanda çalıştığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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