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Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü! 21 yaşındaki genç

Başakşehir’de yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, annesine şiddet uygulayan öz babasını silahla ateş ederek öldürdü.

Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü! 21 yaşındaki genç

Olay, İstanbul Başakşehir’de yaşandı. Üniversite öğrencisi B.Ç., babası Ömer Sedat Ç.’yi, annesine şiddet uygulaması sebebiyle öldürdü. Edinilen bilgiye göre, baba Ömer Ç. evde uyuşturucu madde kullanmasının ardından anne E.Ç. ile tartışmaya başladı. Hızını alamayan adan eşine şiddet uygulamaya başladı. O sırada evde olan ve yükselen sesleri duyan B.Ç., babasının annesine şiddet uyguladığını görünce, Ömer Sedat Ç.'yi durdurmaya, annesini de kurtarmaya çalıştı ancak, babasının ne öfkesini durdurabildi ne de annesine uyguladığı şiddeti.

B.Ç. kavgayı ayıramamasının ardından, evde bulunan silahla babası Ömer Ç.’ye ateş açtı. Ömer Ç., olay yerinde hayatını kaybederken, olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim olan B.Ç. emniyetteki ifadesinde, ”Tabancayla ayırmak için bir el ateş ettim” ifadelerini kullandı.

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