Annesine yaptığı ayı kostümlü doğum sürprizi görenleri şaşırttı!
Taksim'de bir genç, Kazakistan'da olan annesine doğum günü sürprizi yapmak için ayı kostümü giyerek Taksim dolaşıp vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İlginç bir doğum gününe imza atan bu kişi ayı kostümüyle çektirdiği fotoğrafları annesine göndereceğini belirtirken o anlar ise kameralara böyle yansıdı.
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05 Şubat 2021 Cuma 11:04
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