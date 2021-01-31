Annesini 10 yıl dondurucuda sakladı! Açıklaması duyanlara pes dedirtti

Eksik kira ödemeleri nedeniyle evde şans eseri cesedi bulunan bir kadının 10 yıl önce kızı tarafından dondurucuda saklandığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili 48 yaşındaki Yumi Yoshino'yu gözaltına alırken ceset ise incelenmek için morga kaldırıldı.

Yerel basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; 48 yaşındaki Yumi Yoshino, Tokyo'da birlikte yaşadıkları evde 10 yıl önce annesini ölü olarak buldu. Annesinin cansız bedenini yıllarca dondurucuda saklayan Yoshino, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi.

TEMİZLİKÇİ ŞANSESERİ BULDU

Fakat 48 yaşındaki kadın 10 yıl yaşadığı evden ocak ayı ortasında toplamda 1,1 milyon Japon Yeni (yaklaşık 70 bin TL) kira borcu olduğu için çıkarıldı. Yoshino evi boşalttıktan sonra gelen temizlikçi de bir dolabın içine gizlenmiş dondurucudaki cesedi şans eseri buldu.

ÖLÜM NEDENİ VE ZAMANI BİLİNMİYOR

Evi boşalttığından beri ortadan kaybolan kadın, cuma günü polis ekiplerince Chiba şehrinde bir otelde yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Evden taşınmak istemediğim için sakladım" dediği belirtildi. Otopsi sonucunda kadının ölüm zamanı ve nedeni anlaşılamadı. Polis raporuna göre vücudun üzerinde herhangi bir yara izi de tespit edilmedi.