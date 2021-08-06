Annesini alevlerin arasından kurtardı, 600 metre sırtında taşıdı: "Ölürüm seni bırakmam"

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan ve kısa sürede kentin birçok yerine yayılan orman yangınlarıyla mücadele 9'uncu günde de sürerken bir evladın, annesini alevlerin arasında bırakmamak için verdiği mücadele günler sonra ortaya çıktı.

ALEVLERDE BİR ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre yangının ikinci gününde Kepezbeleni ile aralarında bir dağ bulunan Değirmenli Mahallesi'ne alevler, saat 01.00 sularında ulaştı. Yangın nedeniyle 29 Temmuz gecesi, evlerinden çıkamayan Osman (53) ve Şehri Gardaş çifti yaşamını yitirirken Aynı mahallenin Delioğlanlı mevkisinde yaşayan Hasan Yılmaz, eşi Aysun Yılmaz'ın uyandırması sonucu, iki çocuğu ve annesi Hatice Yılmaz ile birlikte yangından kaçarak canını kurtardı.

HAYVANLARI BETON EVE KAPATTI

O gece Hasan Yılmaz, canını ortaya koyarak annesini alevlerin arasında kurtardı. Yangın gecesini anlatan Hasan Yılmaz, hayvanları beton eve kapattıklarını dile getirerek, " Allah'a şükür hayvanlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yemim, samanım yandı, o da sıkıntı değil sonuçta canımızda bir şey yok." dedi.

"ANNEMİ SIRTIMA ALDIM"

Sözlerini sürdüren Yılmaz, " Annemi sırtıma aldım, koşarak aşağı indim. Annem sırtımdaydı, dağlık alanda koşarken dört kez düştüm. Dizim yaralandı. Yola indiğim zaman bir araba denk geldi, alev arabaya yetişiyordu. Çok hızlıydı, inanılmaz hızlıydı. 150 kadar tavuk vardı, yandı" şeklinde konuştu.

"ÖLÜRÜM SENİ BIRAKMAM"

Anne Hatice Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz'ın kendisini sırtında 600 metre kadar taşıdığını ifade ederek," Sırtına bindirdi, aşağı kadar sırtında götürdü. Giderken 'Atıver oğlum beni' dedim. 'Ölürüm ana seni bırakmam' dedi. 'Kuzum canın çıktı, at beni' diye bağırdım, 'Ana hiç boşuna konuşma ben seni atmam' dedi. Sonra bir taksi geçiyordu, ona bindirdiler beni.'' şeklinde konuştu.