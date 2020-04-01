Annesini bıçaklayarak öldürdü 

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Mehmet İ. tartıştığı annesi Satı İ.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde Yenice'ye bağlı Nodullar Köyü İyioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Mehmet İ. tartıştığı annesi Satı İ.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Satı İ.'nin öldüğünü belirledi. Jandarma, Mehmet İ.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Satı İ.'nin cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA