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  3. Annesini boğazını keserek öldüren katil evlat yakalandıktan sonra 'Çok iyiyim' dedi!

Annesini boğazını keserek öldüren katil evlat yakalandıktan sonra 'Çok iyiyim' dedi!

Denizli’nin Güney ilçesinde 37 yaşındaki temizlik görevlisi Gökhan Rüzgar, tartıştığı 68 yaşındaki annesi Şadiye Rüzgar'ı önce boğup ardından boğazını keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından saklandığı apartta yakalanarak gözaltına alınan katil evlat, polis otosuna bindirilirken “Çok iyiyim” diye konuştu.

Annesini boğazını keserek öldüren katil evlat yakalandıktan sonra 'Çok iyiyim' dedi!

Tikilik Mahallesinde meydana gelen olayda, bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Rüzgar, annesi  Şadiye Rüzgar ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gökhan Rüzgar annesini boğup baygın düşürdükten sonra boğazını keserek öldürdü. 

Kanlar içerisinde kalan annesinin cansız bedeninin üzerine yorgan örten cani evlat ardından hiçbir şey olmamış gibi evden çıkıp motosikletiyle oradan uzaklaştı.

ACI TABLOYLA İLK GELİN KARŞILAŞTI

Şadiye Rüzgar'ı ziyaret etmeye eve giren gelin, yaşlı kadının üzerindeki yorganı kaldırınca şoke oldu. Annesini hareketsiz halde görünce çığlık atan gelinin yanına hemen komşular koştu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri kadının cansız bedenini otopsi için ambulansla hastaneye kaldırdı.

Annesini boğazını keserek öldüren katil evlat yakalandıktan sonra 'Çok iyiyim' dedi!

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan Gökhan Rüzgar, sağlık raporu için götürüldüğü hastane çıkışı polis otosuna bindirilen ‘Nasıl olduğu' sorusuna “Çok iyiyim” diyerek cevap verdi. Arsız hareketleriyle dikkat çeken zanlı, ifadesi alınmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Annesini boğazını keserek öldüren katil evlat yakalandıktan sonra 'Çok iyiyim' dedi!

DAHA ÖNCEDE ÖLDÜRMEYE YELTENMİŞ!

Annesi Şadiye Rüzgar'ı boğazını keserek öldüren zanlı Gökhan Rüzgar'ın bir süre önce de bir kez daha ananesinin canına kast ettiği, yaşlı kadının komşuları tarafından son anda kurtarıldığı ortaya çıktı.

Birlikte yaşadıkları evi 2 kez ateşe verdiği ancak yaşanan bu olayların ardından annesiyle 2 yıl önce barıştığı öğrenilen katilin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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