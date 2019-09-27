Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü

İZMİR'in Urla ilçesinde, B.Ş. (19), annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası Osman Ş.'yi (43) tabancayla vurarak öldürdüğünü söyleyerek, polise teslim oldu.

Sabah saatlerinde, Altıntaş Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesinde, iş makinası ve vinç tedarikçiliği yapan Osman Ş.'nin hareketsiz yattığını gören komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Osman Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Ş.'nin cesedi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, olayın ardından Urla Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Osman Ş.'nin oğlu B.Ş., babasını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. B.Ş., polise verdiği ifadede, babasının uzun süredir annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, annesinin düştüğü durumu üzüldüğünü ve babası eve gelip, kapıyı açtığında hiçbir şey demeden tabancayı ateşlediğini, suç aletini de yakınlardaki bir tarlaya attığını söyledi.

Polis ekipleri, suç aletinin bulunması için çalışma başlattı.

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DHA