Annesini kaybettiği hastalıkla mücadele için dernek kurdu

ANTALYA'da, annesini kaybettiği Amiyotrofik Lateral Skleroz Motor Nöron Hastalığı (ALS-MNH) ile ilgili dernek kuran Mesut Değer, hastalar ile hayırseverler arasında köprü oldu. Değer, "Annemin teşhisi kolay olmadı. Erken teşhisle hastaların belki biraz daha konforlu yaşam sürmelerini amaçladım" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin eski genel müdürü Mesut Değer, 2018'de annesi Gönül Kasaroğlu Değer'i (77), kas hareketinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin hasarından kaynaklı nörolojik rahatsızlık olan ALS-MNH'den kaybetti. Bu sürece kadar hastalıkla ilgili bilgiye sahip olmayan Değer ailesi, çok sayıda araştırma yaptı. Hastalığın pençesinde olanların, belirtileri son evreye kadar anlayamadıklarını gören Değer, annesini kaybetmesinin ardından hastalıkla ilgili neler yapabileceğini araştırdı. Antalya'da bu hastalıkla mücadele eden çok sayıda hasta olduğunu öğrenen Değer, 2001 yılında İstanbul'da kurulan ALS-MNH Derneği'yle iletişime geçti. Antalya şubesini kurmak istediğini belirten Değer, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra başkanlığını kendisinin üstlendiği şubeyi mayıs ayında faaliyete geçirdi.

HASTALAR VE YARDIM ETMEK İSTEYENLER ARASINDA KÖPRÜ

Hastalıkla mücadele edenlerin en büyük ihtiyacının bez ve tekerlekli sandalye olduğunu tespit eden Mesut Değer, önce ALS-MNH hastalarına ulaştı. İhtiyaçlarını tespit eden Değer, bir kısmını kendi bütçesinden karşıladı. Annesinden kalan tekerlekli sandalyeyi de bir hastaya bağışlayan Değer, kısa sürede 100'e yakın üyeye ulaştı. İş adamları ve hayırseverlerden aldığı destekleri ihtiyaç sahibi hastalara ulaştıran Değer, annesinin hatırasını bu sayede yaşattığını söyledi.

Bir ayda 200 hastanın derdine çare olduklarını anlatan Mesut Değer, "Rahmetli annem bu hastalığa yakalandığında hastalığın teşhisi hiç kolay olmadı. Gitmediğimiz yer kalmadı. Hastalığın belirtileri diğer birçok hastalıkla benzer özellikler taşıdığı için oldukça zorlanıldı. Bu hastalığın yeteri kadar tanınmadığını fark ettiğim zaman bizim için artık çok geçti. Dernek kurarak hastalığın tanınmasını ve erken teşhisle hastaların belki biraz daha konforlu yaşam sürmelerini amaçladım. Hastalarla yardımseverlerin arasında köprü görevi görüyoruz. Annemin hatırasını böyle yaşatıyorum" diye konuştu.

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DHA