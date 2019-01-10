Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı

İzmir'de birlikte yaşadığı adam tarafından öldürülen kadının kızı, sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek, "Bana çok iyiliği dokundu, düğünümü yaptı. Şikayetçi değilim" dedi.

İzmir'de birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'i tabancayla sırtından vurarak öldüren 34 yaşındaki Murat Vardal'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Murat Vardal, öldürülen kadının ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Şikayetçi değilim"

Öldürülen Bahriye Üngeç'in ilk eşinden kızı olan N.Ö., eşinin olayı gördüğünü ve Murat Vardal'ın annesini kazayla öldürdüğünü söylediğini ifade etti. Üvey babasından şikayetçi olmadığını kaydeden N.Ö., "Ben ona baba ve ağabey derdim. Benim düğünümü yaptı. Bana çok iyiliği dokundu" dedi.

"Bahriye çocukluk sevgilimdi"

Tutuklu sanık Murat Vardal ise eşiyle geçinemediğine dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, "Bahriye benim çocukluk sevgilimdi. Herkes doğru konuşsun o da mezarında rahat yatsın" diye konuştu.

Sanığın kaçma şüphesini dikkate alan mahkeme heyeti, Murat Vardal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tarafların bilirkişi raporuna ilişkin savunmalarını hazırlaması için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

23 Eylül 2017'de İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'i tabancayla sırtından vurarak öldüren 34 yaşındaki Murat Vardal, saklandığı Menderes'te yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Vardal tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA