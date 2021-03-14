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Annesinin bakımı için Bornova'ya gelmişti, eşi ile banyoda ölü bulundu

İzmir Bornova'da şofbenden zehirlendiği düşünülen çift banyoda ölü bulundu. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra netlik kazanacak.

İzmir Bornova'da meydana gelen olayda iddiaya göre 36 yaşındaki Volkan Atılgan ayağından ameliyat olan annesinin ihtiyaçlarını karşılamak için eşi  30 yaşındaki Sevim Atılgan ile 7 gündür annesinin evinde kalmaktaydı. 

Annesinin bakımı için Bornova'ya gelmişti, eşi ile banyoda ölü bulundu

BİR SAAT HABER ALAMADI

Gece saatlerinde banyoya giren çiftten yaklaşık bir saattir haber alamayan anne Pervin Atılgan, içerden ses gelmediğinde kapıyı açtı ve oğluyla eşini yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olayı ardından hastaneye kaldırılan çift tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

SEBEP TÜPLÜ ŞOFBEN OLABİLİR

Olay yerindeki ilk incelemede çiftin tüplü şofbenden zehirlenmiş olabileceği değerlendirilirken, cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Annesinin bakımı için Bornova'ya gelmişti, eşi ile banyoda ölü bulunduAnnesinin bakımı için Bornova'ya gelmişti, eşi ile banyoda ölü bulunduAnnesinin bakımı için Bornova'ya gelmişti, eşi ile banyoda ölü bulundu

(İHA)

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