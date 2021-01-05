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Annesinin cenazesine katılan Aboubakar, İstanbul'a geri döndü!

Geçtiğimiz haftalarda ülkesi Kamerun'da yaşayan annesinin vefatı üzerine cenazeye giden Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı ve İstanbul'a geri döndü.

Annesinin cenazesine katılan Aboubakar, İstanbul'a geri döndü!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen ve bu sezon yakaladığı formla taraftarı oldukça memnun eden golcü futbolcu Aboubakar, geçtiğimiz hafta tüm futbol camiasını üzüntüye boğan bir gelişme yaşadı. Kamerun'da yaşayan annesini kaybeden Aboubakar, ülkesine dönerek annesinin cenazesine katıldı.

Bu dönemde, siyah-beyazlıların iki maçını kaçıran yıldız oyuncu, annesini son yolculuğuna uğurladı ve İstanbul'a geri döndü. 

Annesi vefat eden ve 28 Aralık'ta cenaze için Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü. Pazar günü gerçekleşen cenaze töreninde üzüntüsü objektiflere yansıyan golcü oyuncu, bugün İstanbul'a döndü. Öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen yıldız oyuncu, ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geçti.

Vincent Aboubakar’ın acı günü! Gözyaşlarına hakim olamadı

CENAZEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

 

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurlamıştı. Cenaze için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamaması tüm futbolseverleri derinden etkiledi.

Siyah-beyazlı futbolcunun, Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı Covid-19 testinin ardından belli olacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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