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  3. Annesinin emekli maaşını alabilmek için cansız bedenini bodrumda sakladı! Kokunun yayılması için akıllara gelmeyecek yöntemler kullandı

Annesinin emekli maaşını alabilmek için cansız bedenini bodrumda sakladı! Kokunun yayılması için akıllara gelmeyecek yöntemler kullandı

Avusturya'da bir kişinin, ölen annesinin emekli maaşını çekmek için annesinin cansız bedenini evinin bodrumunda sakladığı ortaya çıktı. Şahsın annesinin cesedinin kötü koku yaymasını önlemek için buz paketi ve bandaj kullanmasının yanı sıra kedi kumu ile kapladığı belirlendi.

Annesinin emekli maaşını alabilmek için cansız bedenini bodrumda sakladı! Kokunun yayılması için akıllara gelmeyecek yöntemler kullandı

Annesinin emekli maaşını almak isteyen bir kişi yaptıklarıyla adeta şoke etti. Avusturya'da meydana gelen olayda Demans hastalığı bulunan 89 yaşında bir kadının eceliyle hayatını kaybettiği düşünülürken 66 yaşında olduğu öğrenilen oğlu, annesinin emekli maaşını alabilmek için cansız bedenini bodruma koydu. Daha sonra kötü kokuların yayılmasını önlemek için için ise kedi kumu ile kapladı. Ayrıca buz paketleri ve bandajla da kadının cansız bedenini kapladı. 

Annesinin emekli maaşını alabilmek için cansız bedenini bodrumda sakladı! Kokunun yayılması için akıllara gelmeyecek yöntemler kullandı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin yerel medyaya konuşan polis memuru Helmuth Gufler, annesini mumyalayan adamın suçunu itiraf ettiğini söyledi. 

KADINI GÖRMEK İSTEYEN POSTACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI 

Şaşkına çeviren olayın ortaya çıkmasını ise ölen kadının maaşını eve getiren bir postacı sağladı. Kadını görmek isteyen postacının isteğinin reddedilmesi üzerine durumun ortaya çıktığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Annesinin maaşını alan kişinin bugüne kadar 50 bin euro öreme almış olabileceği öne sürülüyor. 

Annesinin emekli maaşını alabilmek için cansız bedenini bodrumda sakladı! Kokunun yayılması için akıllara gelmeyecek yöntemler kullandı

ANNESİNİ GÖRMEK İSTEYEN KARDEŞİNE YALAN SÖYLEMİŞ

Ayrıca annesinin maaşının alan adamın, annesini soran erkek kardeşine hastanede tedavi gördüğünü, annesinin kimseyi tanımadığını söylediği belirtildi. 

Annesinin emekli maaşını alabilmek için cansız bedenini bodrumda sakladı! Kokunun yayılması için akıllara gelmeyecek yöntemler kullandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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