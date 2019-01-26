Annesinin hayatını kurtardı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen annesini son anda hastaneye yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi 578'inci sokakta kızıyla birlikte yaşayan Melehat Ö. (54), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Fenalaşan kadın, üst katında oturan kızından yardım istedi. Bozüyük Devlet Hastanesine götürülen Melehat Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin olduğu belirtilerek yoğun bakıma alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA