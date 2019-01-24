Annesinin ihmalden öldüğünü iddia eden diş doktorundan suç duyurusu

KAHRAMANMARAŞ'ta diş doktoru Cennet Taşdemir, diyabete bağlı olarak ayak parmağı kesilen annesi Hatice Timürkaan'ın (65), pansuman için gittiği özel hastanede virüs bulaşması sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü. Taşdemir, olayda ihmali olduğunu iddia ettiği hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hatice Timürkaan'ın sol ayak başparmağı, diyabet hastalığına bağlı olarak kesildi. 3 Kasım'da da kontroller ve pansuman için başka özel bir hastaneye götürülen ve burada yapılan tahlillerinde enfeksiyon tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Timürkaan, 10 Aralık günü yaşamını yitirdi. Timürkaan'ın diş doktoru olan kızı Cennet Taşdemir, annesinin ölümünün tedavi gördüğü hastanede kaptığı ölümcül Acinetobacter Baumannii enfeksiyonundan kaynaklı olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Annesinde tespit edilen enfeksiyonun yarasına bağlı bir enfeksiyon olduğunu ve ölümcül olmadığını öne süren Cennet Taşdemir, "3 Kasım 2018'de annemden yara yeri kültürü, kan kültürü alınmış. Bunların sonuçlara göre annemin 2'nci özel hastaneye yattığında herhangi bir ölümcül hastane virüsü olmadığını gösteriyor. Yani yara yerinde bir iki tane bakterisi var ama bunlar hastane enfeksiyonu değil. Kan kültürü sonucu da negatif olarak geliyor. 1 ay sonra tekrar kültür alınıyor, onda ise pozitif olarak geliyor. 28 Kasım 2018 tahlil alınmış ve 2 Aralık'ta çıkan sonuca göre Acinetobacter Bamumanni ölümcül hastane enfeksiyonu üremiştir şeklinde bir sonucumuz var. Ama annem hastaneye ilk yattığında elimizde böyle sonuç yok. Yani annem hastanede yatarken bu bakteri bulaştırıldı" dedi.

Annesinin tedavisi devam ederken enfeksiyon değerinin düşmesi sonucu dahiliye servisine alındığını ve bunun da hastanenin tahlil sonuçlarında açıkça görüldüğünü ifade eden Taşdemir, Acinetobacter Baumannii'nin bulaşması sonucu tekrar yoğun bakıma alındığını, ancak 10 Aralık'ta vefat etiğini söyledi. Annesinin 03.30'da vefat etmesine rağmen yoğun bakımda doktor olmadığı için kendilerine saat 07.30'da haber verildiğini söyledi. Taşdemir ayrıca, hastane tarafından hazırlanan ölüm raporunda annesi Hatice Timürkaan'ın ölüm şeklinin "Bulaşıcı olmayan hastalık (Doğal ölüm)" olarak belirtildiğini kaydetti.

'DAHİLİYE'DE YATARKEN YOĞUN BAKIMDA YATIYORMUŞ GİBİ FATURA KESİLMİŞ'

Taşdemir, Acinetobacter Baumannii virüsü bulaşan hastaların kurtulma şansının olmadığını, annesine de hastanede bulaştığının hem hastanenin raporlarında açıkça görüldüğünü, hem de o süreçte yazıştığı doktorlar tarafından kendisine söylendiğini ifade etti. Taşdemir, şöyle konuştu:

"Enfeksiyonu gösteren CRP değeri 95'e kadar düştüğü için annem bir ara normal servise alındı. Ancak annemin 95 olan CRP'si 340'a çıktı. Bu çok yüksek bir değer ve CRP değerinin normalde 5 olması lazım. 340'dan sonra sepsis, ağır sepsis ve sepsis şoka girerek bir enfeksiyonun bütün vücuda yayılması nedeniyle vefat etti, organları tek tek yetmezliğe girdi. Zaten bu enfeksiyonun bulaşıp da kurtulanı çok zor: Annem 65 yaşında ve diyabet hastası olduğu için 4 hafta mücadele edebildi bu enfeksiyonla. Annem, kendinden kaynaklanan bir enfeksiyon ve rahatsızlıktan dolayı tedavisini gördü, iyileşti ve normal servise alındı. Fakat normal serviste, kan tahlili sonuçlarında da normal dahiliye servisinde gözükmesine rağmen verilen epikriz ve hizmetler bölümünde maalesef annem hala 2'nci derece yoğun bakımda ve 1'nci basamak yoğun bakımda yatıyormuş gibi görünmüş ve bu hizmeti verdik şeklinde fatura kesilmiş durumda. Bu çok ciddi bir sahtekarlık. Yani buradan da hastanelerde yoğun bakımların ne kadar suiistimal edildiğinin, devletimize ne kadar ağır yük olduğunun, ne kadar sahte fatura düzenlendiğinin bir ispatıdır. Bununla ilgili de maliyeye ve SGK'ya gerekli suç duyurularını da bulundum."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cennet Taşdemir ayrıca; görevini yapmamak, ihmal sonucu ölüme neden olmak, hastane enfeksiyonu geliştiği halde yoğun bakım ünitesini boşaltmamak, yoğun bakım servisinde gece doktor bulundurmamaktan dolayı hastane ve 3 doktor hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili hastane hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

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DHA