Annesinin kredi kartıyla 64 bin dolarlık mobil oyun harcaması yaptı!

Gong Yiwang, Insider'da yer alan habere göre, 13 yaşındaki kızının banka kartından para çektiğinden habersizdi, ta ki okuldan endişeli bir telefon alana kadar. Eve gelen bu telefon, Yiwang'ın banka hesabını kontrol etmesine ve bakiyesinin artık sadece 7 sent olduğunu fark etmesine sebep oldu.

Üzücü bir şekilde, Yiwang kızının ocak ve mayıs ayları arasında yaklaşık 16,800 dolar harcadığını tespit etti. Ayrıca, uygulama içi satın alma işlemlerinde de yaklaşık 30,000 dolarlık bir harcama yapıldığı ortaya çıktı.

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SINIF ARKADAŞLARINA PARA AKTARDI

Küçük kızın, 10 sınıf arkadaşına da para aktardığı belirlendi, bu da toplam maliyeti yaklaşık 64,000 dolara çıkardı.

Yiwang, yerel bir TV kanalı olan Elephant News'e verdiği röportajda, "13 yaşındaki bir kızın bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Şok oldum; kafam patlayacak gibi hissediyorum" dedi.

Çocuk ise Henan eyaletindeki yerel bir haber kanalı olan Elephant News'e verdiği demeçte, annesinin banka kartını cep telefonuna bağladığını, ancak paranın nereden geldiğini ve ne kadar harcadığını bilmediğini ifade etti. Hesap şifresini daha önce annesinden başka bir alışveriş için aldığını belirtti.

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