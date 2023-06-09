Annesinin kredi kartıyla 64 bin dolarlık mobil oyun harcaması yaptı!

Çin'de bir 13 yaşındaki kız çocuğu, annesinin kartını kullanarak yaklaşık 64 bin dolarlık bir miktarı mobil oyunlara harcadı. Ayrıca, küçük kızın 10 sınıf arkadaşına da para aktardığı tespit edildi.

YAYINLAMA
Google News
Annesinin kredi kartıyla 64 bin dolarlık mobil oyun harcaması yaptı!

Gong Yiwang, Insider'da yer alan habere göre, 13 yaşındaki kızının banka kartından para çektiğinden habersizdi, ta ki okuldan endişeli bir telefon alana kadar. Eve gelen bu telefon, Yiwang'ın banka hesabını kontrol etmesine ve bakiyesinin artık sadece 7 sent olduğunu fark etmesine sebep oldu.

Üzücü bir şekilde, Yiwang kızının ocak ve mayıs ayları arasında yaklaşık 16,800 dolar harcadığını tespit etti. Ayrıca, uygulama içi satın alma işlemlerinde de yaklaşık 30,000 dolarlık bir harcama yapıldığı ortaya çıktı.

oyun-2059349.jpg

SINIF ARKADAŞLARINA PARA AKTARDI

Küçük kızın, 10 sınıf arkadaşına da para aktardığı belirlendi, bu da toplam maliyeti yaklaşık 64,000 dolara çıkardı.

Yiwang, yerel bir TV kanalı olan Elephant News'e verdiği röportajda, "13 yaşındaki bir kızın bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Şok oldum; kafam patlayacak gibi hissediyorum" dedi.

Çocuk ise Henan eyaletindeki yerel bir haber kanalı olan Elephant News'e verdiği demeçte, annesinin banka kartını cep telefonuna bağladığını, ancak paranın nereden geldiğini ve ne kadar harcadığını bilmediğini ifade etti. Hesap şifresini daha önce annesinden başka bir alışveriş için aldığını belirtti.

CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu dış proje!CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu dış proje!

Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa olduBorsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 100'lerce yeni kuyu açarak Türkiyede petrol üretimini arttıracakTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 100'lerce yeni kuyu açarak Türkiyede petrol üretimini arttıracak

Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"

E-okul ne zaman kapanıyor 2023, öğretmenlere e-okul ne zaman kapanıyor?E-okul ne zaman kapanıyor 2023, öğretmenlere e-okul ne zaman kapanıyor?

Tam 6 yıl önce bugün, Aybüke öğretmen şehit oldu!Tam 6 yıl önce bugün, Aybüke öğretmen şehit oldu!

Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu' yapıldı çok sayıda gözaltı varUluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu' yapıldı çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da FETÖ operasyonu, ByLock ve Bankasya kullananlara operasyon!İstanbul'da FETÖ operasyonu, ByLock ve Bankasya kullananlara operasyon!

Olaylı davada gelişme: Mahkeme Kadir Şeker'in izinli olarak tahliyesine edilmesine karar verildiOlaylı davada gelişme: Mahkeme Kadir Şeker'in izinli olarak tahliyesine edilmesine karar verildi

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu nereli ?Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu nereli ?

New York kızıla boyandı, "Acil durum krizi" alarmı verildi!New York kızıla boyandı, "Acil durum krizi" alarmı verildi!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?
Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?
Cep telefonu kullanırken ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı beğenmedi!
Cep telefonu kullanırken ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı beğenmedi!
Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya
Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya
CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu dış proje!
CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu dış proje!
Son Haberler
Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir, evli mi? Ceren Yalazoğlu Karakoç dizileri?
Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir, evli mi? Ceren Yalazoğlu Karakoç dizileri?
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı
Annesinin kredi kartıyla 64 bin dolarlık mobil oyun harcaması yaptı!
Annesinin kredi kartıyla 64 bin dolarlık mobil oyun harcaması yaptı!
Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu
Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu
Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu
Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 100'lerce yeni kuyu açarak Türkiyede petrol üretimini arttıracak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 100'lerce yeni kuyu açarak Türkiyede petrol üretimini arttıracak
Çok Okunanlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
E-okul ne zaman kapanıyor 2023, öğretmenlere e-okul ne zaman kapanıyor?
E-okul ne zaman kapanıyor 2023, öğretmenlere e-okul ne zaman kapanıyor?
Yorumlananlar
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu