Annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğrayan kız camdan atladı!

İstanbul'da küçük bir kızın annesinin sevgilisi tarafından yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayın detayları kızın camdan atlaması sonrası ortaya çıktı.

36 yaşındaki Seher C., evli ve bir çocukluydu. Genç kadının İsmail Murat Y. adında bir de sevgilisi vardı. İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden İsmail Murat Y. ile Seher C. bu evde cinsel birliktelik yaşıyordu. Genç kadın iddiaya göre sevgilisiyle buluştuğu bu anlarda 12 yaşındaki küçük kızına da yanında götürüyordu. Yıllar boyunca süregelen bu durum sonrası İsmail Murat Y. yine iddiaya göre küçük kızı taciz etmeye başladı. İlk zamanlarda el ile taciz şeklinde başlayan eylemler zaman içerisinde de istismara dönüştü ve genç adam küçük kıza cinsel istismar da bulunmaya başladı.

ANNE KIZINA YAPILAN İSTİSMARA GÖZ YUMDU

Küçük kız annesine bu durumu söylediğinde annesi ilk zamanlarda küçük kızına inanmadı. Daha sonra ilişkisini bitirmek isteyen Seher C., İsmail Murat Y.'nin şantajlarına maruz kaldı. Genç adam Seher C. İle yaşadığı birlikteliğini eşine söylemekle tehdit ettiği sevgilisini küçük kızını evine getirmesi için zorladı. Eşinin durumu öğrenmesinden korkan Seher C. ise küçük kızını İsmail Murat'ın evine getirmeye başladı. Burada küçük kızının cinsel istismara uğradığını bilip sessiz kalan anne bir de küçük kızına ait çıplak fotoğrafların çekilmesine müsaade etti.

CAMDAN ATLAYARAK KURTULMAK İSTEDİ

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre 9 Haziran 2020 günü ise küçük kız yine Beşiktaş'ta İsmail Murat Y.'nin evinde bulunduğu bir sırada adamın elinden kurtulmak için camdan aşağıya atladı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma yapınca cinsel istismar ortaya çıktı. Cinsel istismar suçlamasıyla ifadesine başvurulan İsmail Murat Y., küçük kızın annesiyle dost hayatı yaşadıklarını haftada bir gün kızını gezdirmek için dışarı çıkardığında kendi yanına getirdiğini taciz veya istismar da bulunmadığını ifade etti. Anne Seher C.' de olayla ilgili ifade verdiğinde İsmail Murat Y. tarafından maruz kaldığı şantajı anlattı.

Küçük kız adli tıp kurumunda tecavüze uğradığına ve darp edildiğine dair rapor verildi. Rapor sonrası İsmail Murat Yalgın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık olayla ilgili iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianamede, İsmail Can'ın küçük kızı 2014 yılı ile 2020 yılları arasında defalarca cinsel istismar da bulunduğu, cinsel amaçlı alıkoyduğu ve kendisine karşı gelen küçük mağduru yıllardır darp ettiğini anlatıldı.

ANNE KIZINI SEVGİLİSİNE GÖNDERİYORDU

Annesi Seher C.'nin de küçük kızını Şantaj nedeniyle sevgilisi İsmail Murat'a gönderdiği, İsmail Murat'ın cinsel istismara maruz bıraktığını bildiği halde annelik görevini yerine getirmeyecek duruma göz yumduğu anlatıldı.

Anne ve dostu hakkında açılan dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İsmail Murat Y.'nin 'Çocuğun Cinsel İstismarı', 'çocuğun cinsel amaçlı alıkonulması', 'yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 33 yıl, bu suçlara iştirak eden anne Seher C.'nin ise 27 yıla kadar hapsi isteniyor.