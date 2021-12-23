Annesinin tavsiyesiyle pornografik içerik sitesine kaydoldu! Paraya para demiyor! En büyük destek ise eşinden geliyor

İngiltere’de yaşayan Natalia Reynolds isimli bir kadın sosyal medyaya videolar satarak ayda 36 bin doları nasıl kazandığını açıkladı. Ayda en az 36 bin dolar kazandığını açıklayan Natalia Reynolds annesinin tavsiyesi üzerine düzenli olarak nakit para kazandığını bildirdi.

ANNESİNİN TAVSİYESİYMİŞ

Tik Tok hesabında yayınladığı seksi videoları sayesinde para kazandığını söyleyen Reynolds’un bir videosu en az 1,5 milyon izleniyor. Reynolds, "Annem her zaman erkeklerden para kazanmam gerektiğini söylerdi" diyen sosyal medya fenomeni, "annemin tavsiyelerini dikkate aldım" şeklinde konuştu.

Pornografik içerik sitesi OnlyFans’a üye olan Reynolds, eşinin en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından sıklıkla eleştirilen Tiktok fenomeni, bazı kullanıcıların yorumları beni güldürüyor diye sözlerine ekledi.