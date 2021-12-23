2022 Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510561Aytek isminin anlamı nedir, Aytek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Pınar Deniz Yargı dizisinden ayrılıyor mu? Yargı final mi yapıyor, bitiyor mu?Sevan isminin anlamı nedir, Sevan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Özben isminin anlamı nedir, Özben ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika| Sanat camiası şokta! Faruk Tınaz hayatını kaybetti!O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2022 O Ses Türkiye yılbaşında hangi ünlüler var?Faruk Tınaz kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Evli mi? Kiminle evli? Faruk Tınaz biyografisi, hayatı2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110401Mikoz ne demek, TDK'ya göre Mikoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Annesinin tavsiyesiyle pornografik içerik sitesine kaydoldu! Paraya para demiyor! En büyük destek ise eşinden geliyor

Annesinin tavsiyesiyle pornografik içerik sitesine kaydoldu! Paraya para demiyor! En büyük destek ise eşinden geliyor

İngiltere'de yaşayan Natalia Reynolds eşinin de desteğiyle sosyal medyaya videolar satarak ayda 36 bin doları nasıl kazandığını açıkladı.

İngiltere’de yaşayan Natalia Reynolds isimli bir kadın sosyal medyaya videolar satarak ayda 36 bin doları nasıl kazandığını açıkladı. Ayda en az 36 bin dolar kazandığını açıklayan Natalia Reynolds annesinin tavsiyesi üzerine düzenli olarak nakit para kazandığını bildirdi.

ANNESİNİN TAVSİYESİYMİŞ

Tik Tok hesabında yayınladığı seksi videoları sayesinde para kazandığını söyleyen Reynolds’un bir videosu en az 1,5 milyon izleniyor. Reynolds, "Annem her zaman erkeklerden para kazanmam gerektiğini söylerdi" diyen sosyal medya fenomeni, "annemin tavsiyelerini dikkate aldım" şeklinde konuştu.

Annesinin tavsiyesiyle pornografik içerik sitesine kaydoldu! Paraya para demiyor! En büyük destek ise eşinden geliyor

Pornografik içerik sitesi OnlyFans’a üye olan Reynolds, eşinin en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından sıklıkla eleştirilen Tiktok fenomeni, bazı kullanıcıların yorumları beni güldürüyor diye sözlerine ekledi.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT